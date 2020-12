Ouverture des inscriptions à la 23e édition du Défi OSEntreprendre

«OSEntreprendre avec ton cœur, ton intelligence et tes talents!», c'est le message que lance Marie-Pier St-Hilaire, présidente d'honneur de la 23e édition du Défi OSEntreprendre et présidente d'Edgenda/AFI, aux intervenants scolaires, étudiants et entrepreneurs des 17 régions du Québec.

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu'à l'université avec son volet Scolaire, de nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d'entreprise, de parcours inspirants avec son volet Réussite inc. et un tout nouveau volet qui sera lancé en janvier 2021. Il se déploie et s'enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 350 responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.

«Le Défi OSEntreprendre permet aux jeunes de découvrir leur passion, leur potentiel et leur donne le gout de se lever le matin pour aller à l'école et réussir. Pour les entrepreneurs, l'appui financier et le rayonnement offerts agissent comme un tremplin vers le succès et permettent de générer de la fierté envers celles et ceux qui sont au cœur du développement du Québec», affirme François Legault, premier ministre du Québec.

De retour en force, cette 23e édition du Défi OSEntreprendre, présentée par Desjardins, est adaptée au contexte actuel et s'échelonnera de novembre 2020 à juin 2021 pour réaliser chacune des étapes, du dépôt des candidatures jusqu'aux galas, en passant par la sélection et l'envoi du matériel. La date limite pour inscrire un projet est le 9 mars 2021, 16 h sur osentreprendre.quebec.