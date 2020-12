Dégustation de vins et de bouchées du Centre des dirigeants d’entreprises de la région de Rivière-du-Loup

Une vingtaine de membres du Centre des dirigeants d’entreprises de la région de Rivière-du-Loup ont pu participer à une activité de Noël réinventée, le 3 décembre. Ils ont pu déguster des vins sélectionnés par Mario Landry et des bouchées confectionnées par la chef exécutif de l’Hôtel Lévesque, Létécia Bossé lors de ce repas six services.

Mario Landry, qui collabore régulièrement avec le chroniqueur vin Philippe Lapeyrie, a développé avec les années une notoriété qui lui permet de participer à des évènements vinicoles en Europe et aux Etats-Unis. Certaines de ses suggestions sont d’ailleurs partagées lors de l’émission télévisée Salut Bonjour, à la radio lors des émissions Véronique et les Fantastiques avec Véronique Cloutier ou à Ça rentre au poste avec Marie-Claude Savard. Il a partagé sa passion pour le vin avec la vingtaine de convives et affirme déguster plus de 900 vins par année afin de livrer ses recommandations. On peut d’ailleurs en retrouver quelques-unes dans le guide du vin Lapeyrie, le plus vendu au Canada.

La chef exécutif de l’Hôtel Lévesque, Létécia Bossé, a su relever le défi de bien accorder les bouchées avec les vins proposés par Maio Landry. Elle a osé sortir des sentiers battus et s’est surprise elle-même de ses créations. Le tout s’est déroulé dans le respect des règles sanitaires édictées par la Santé publique.