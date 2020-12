La famille Bonneville fait l’acquisition du Château Grandville

La famille Bonneville, propriétaire de l’entreprise Lepage Millwork de Rivière-du-Loup, a confirmé à Info Dimanche le 2 décembre qu’elle a fait l’acquisition du Château Grandville construit en 1881 sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. Cette transaction survient cinq mois après l’annonce de la fermeture de la résidence privée pour ainés qui s’y trouvait depuis près d’une vingtaine d’années.

La mission du Château Grandville a toutefois été modifiée, puisque les chambres logeront désormais des travailleurs plutôt que des personnes âgées. Ces dernières ont toutes été relocalisées dans d'autres ressources.

La famille Bonneville souhaitait ainsi donner un nouveau souffle à l’institution tout en gardant une partie de sa vocation d’hébergement, près des services offerts au centre-ville. «On veut attirer de la main-d’œuvre de la région éloignée du Bas-Saint-Laurent et de l’extérieur, ainsi que des travailleurs étrangers. Pour le moment, le Château Grandville compte une quarantaine de chambres, mais il sera appelé à évoluer selon le développement du projet», explique celui qui a été nommé directeur général du Château Grandville, Jean-Philippe Dubois.

La transaction a été officialisée en début d'après-midi. L'homme d'affaires François-Xavier Bonneville, qui est aussi impliqué dans ce dossier, confirme que la conservation du caractère patrimonial du Château Grandville sera au coeur des prochaines décisions. Des travaux d'entretien, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, seront effectués prochainement. «Les chambres et la structure du bâtiment sont en très bon état. Il est trop tôt pour confirmer les différents services qui seront offerts, on tenait tout d'abord à officialiser cette acquisition», ajoute-t-il. Les opérations seront facilitées par l'implication de Lepage Millwork, qui fabrique déjà des portes et fenêtres sur mesure en bois.

L’offre de services sera appelée à se préciser au cours des prochaines semaines. À noter que le Château Grandville a tout d'abord été un hôtel lorsqu'il a été construit à la fin du 19e siècle. L'établissement a aussi déjà accueilli un restaurant et un bar.

Il s’agit d’une initiative indépendante de Lepage Millwork, mais ce projet permettra tout de même à l’entreprise de favoriser l’attraction et la rétention de main-d’œuvre. «Les entreprises de la région en viennent toutes au même constat : il faut attirer des gens de l’extérieur de la région pour combler les postes disponibles au lieu de s’arracher les travailleurs et de créer une surenchère des salaires», a commenté le partenaire d’affaires principal du projet, Guy Bonneville.

La famille Bonneville se montre d’ailleurs ouverte à collaborer avec d’autres entreprises pour faciliter l’arrivée de nouveaux travailleurs dans la région et apporter du sang neuf.