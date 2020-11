Édith Levasseur sélectionnée dans une campagne provinciale de Femmessor

L’entrepreneure et enseignante Édith Levasseur de Pohénégamook est la seule femme d’affaires basée dans la région du Bas-Saint-Laurent à faire partie de la campagne La force de l’impact de Femmessor, qui regroupe 100 entrepreneures de partout au Québec. Les entreprises sélectionnées doivent répondre aux objectifs de développement durable fixés par l’Organisation des nations unies pour créer un monde meilleur et avoir une influence positive sur notre société.

Par le biais de son entreprise Impact Pleine Conscience, Édith Levasseur forme des intervenants travaillant auprès des enfants afin de leur offrir des outils pour qu’ils apprennent à mieux gérer leurs émotions. Ils sont ainsi en mesure de bien affronter les défis qui se dresseront sur leur route.

«Ça me touche profondément parce que lorsque je donne les formations, je réalise qu’elles n’ont pas seulement un impact sur les enfants, mais aussi sur les professeurs et les intervenants. Ils réalisent qu’ils n’ont pas appris à faire face aux défis de la vie à l’école. La mission est d’outiller les enfants pour adopter une attitude positive dès le plus jeune âge. Je pense que ce qu’on apprend tôt s’inscrit durablement. On change le monde un enfant à la fois», explique Édith Levasseur, enseignante à l’école St-David de Pohénégamook. Selon cette dernière, environ 250 intervenants ont suivi la formation Impact Pleine Conscience et ils agissent auprès de 3 500 enfants. La pandémie a poussé Mme Levasseur à se réinventer et à offrir ses formations partout au Québec et même à l’étranger. L’approche de pleine conscience est utilisée pour se calmer par des exercices de respiration, s’initier à la cohérence cardiaque ou se débarrasser de ses angoisses.

Édith Levasseur a été sélectionnée parmi 400 entrepreneures ayant soumis leur candidature par un jury présidé par Danièle Henkel. «Par le biais de cette campagne, Femmessor se positionne non seulement comme une organisation de soutien à l’entrepreneuriat féminin, mais comme leader de changement dans le Québec de demain, en prônant un nouveau modèle économique plus résilient et plus respectueux des humains et de l’environnement», mentionne Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor.

La campagne permettra aux 100 entrepreneures choisies de bénéficier d’une grande visibilité. Leurs profils seront présentés sur le site de Femmessor, les profils vidéo seront diffusés dans les médias sociaux, en plus de plusieurs opportunités de rayonnement via des entrevues médiatiques et des billets de blogue, entre autres. Cette visibilité de grande envergure se déploiera de décembre 2020 à mars 2021.