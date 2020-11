Découvrez l’embauche inclusive

Dans le cadre du mois national de la sensibilisation à l’emploi des personnes handicapées, la Fédération pour Personnes Handicapées du KRTB, en collaboration avec Univers Emploi, invite les employeurs à explorer cette avenue.

«Il faut savoir que des programmes et services existent, que vous pouvez être soutenus et accompagnés dans votre démarche si vous le souhaitez. Embaucher une personne handicapée ne relève pas d’un acte héroïque, c’est juste d’élargir son champ de recherche et de découvrir des potentiels supplémentaires pour son entreprise», mentionne Rachel Germain, coordonnatrice de la Fédération.

Afin d’encourager les employeurs à explorer cette avenue et d’en faciliter la démarche, la Fédération pour Personnes Handicapées du KRTB a élaboré un outil simple et accessible soit : La clé de l’avenir. En effet, cette clé USB ayant la forme d’une vraie clé contient notamment les coordonnées des ressources de la région qui peuvent les aider. Vous y trouverez également un document, produit par l’Office des personnes handicapées du Québec, qui vous permettra d’accéder à des vidéos, des témoignages et des liens pertinents issus de sa campagne de sensibilisation et d’information à l’emploi.

Par le biais (entre autres) de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, la Fédération souhaite faire la promotion de cette clé auprès des employeurs. De plus, en collaboration avec un membre de l’équipe d’Univers Emploi spécialisé dans ce domaine, une rencontre virtuelle pourra être offerte au besoin afin de répondre aux questions soulevées.

«L’embauche inclusive, c’est une solution concrète pour combler un poste. Il suffit d’aller chercher l’aide nécessaire et des organismes existent pour vous outiller», souligne Marie-Hélène Colin, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup.