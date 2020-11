La Semaine des entrepreneurs à l’école commence partout au Québec

Dès aujourd’hui et jusqu’au 20 novembre, des milliers de jeunes du primaire à l’université des 17 régions du Québec participeront à la Semaine des entrepreneurs à l’école. Au programme, une foule de conférences en classe ou à distance animées bénévolement par des centaines d’entrepreneurs passionnés. Une activité qui rejoint la Journée nationale de la culture entrepreneuriale et la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat.

Dans le Bas-Saint-Laurent, des centaines d’élèves et d’étudiants rencontreront un entrepreneur de leur communauté, qui partagera son aventure humaine d’entreprendre et les encouragera à réaliser leur propre projet. Si la plupart des conférences sont prévues dans les classes, l’organisation propose tout de même la possibilité aux enseignants d’accueillir des conférences virtuelles.

Le 10 novembre, Pierre-Antoine Dumont, chiropraticien et propriétaire de la Clinique Optimisation santé, s’adressa aux jeunes de l’école secondaire de la Vallée-des-Lacs. Le 12 novembre, ce sera au tour de Mathieu Jean, propriétaire de Rabot D. Bois de donner une conférence, à distance, aux élèves du Cégep de Rivière-du-loup.

«Je suis très fier de la mobilisation des responsables locaux et du milieu scolaire, soucieux de développer l'esprit d'entreprendre chez les jeunes. Nos objectifs sont dépassés, avec la tenue de près de 30 conférences qui rejoindront plus de 600 élèves et étudiants au Bas-Saint-Laurent. Je tiens à remercier les entrepreneurs de la région qui partageront leur passion et défis. Ces conférences sont importantes pour proposer des horizons d’avenir aux jeunes et le sont tout autant pour le développement futur de nos communautés», souligne le président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, M. Bertin Denis. Avec la Semaine des entrepreneurs à l’école, OSEntreprendre sensibilise annuellement des milliers de jeunes du primaire à l’université partout au Québec, par des conférences gratuites offertes à l’école ou à distance en 2020 par un entrepreneur de leur communauté.