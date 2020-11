Le mentorat pour entrepreneurs… en version numérique

Une nouvelle génération de mentorat voit le jour à la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL) grâce à un accès gratuit sur la plateforme numérique de Élo Mentorat, un partenaire d’expérience dans le domaine du mentorat.

Depuis plusieurs années, la Chambre de commerce offre gratuitement à ses membres un service d’accompagnement qui permet au mentoré de développer ses compétences entrepreneuriales dans le cadre d’un jumelage avec un mentor. Cette relation d’aide basée sur la confiance, le respect et la confidentialité a permis à plus d’une centaine d’entrepreneurs de briser l’isolement, prendre des décisions mieux éclairées, améliorer leur processus de gestion et faire grandir leur entreprise.

Dans un contexte traditionnel, une relation mentorale se développe par des rencontres mensuelles sous forme de tête à tête. La version numérique du service de mentorat pour entrepreneurs devient complémentaire au service initial et le rendra beaucoup plus agile : jumelages mieux adaptés à la réalité des entrepreneurs par une grande flexibilité dans les horaires, plus de mentors, plus de mentorés et maillages adaptés aux profils diversifiés grâce à un algorithme de suggestions de mentors provenant de notre cellule ou d’une autre organisation.

Le mentorat n’a jamais été aussi simple; faites une demande à [email protected] ou au monreseaurdl.com/mentorat et un membre de l’équipe de la CCMRCRDL vous accompagnera pour créer votre profil et vous dirigez vers la plateforme Élo Mentorat. Par la suite, vous choisirez un mentor et serez prêt à discuter entre entrepreneurs. Flexible et accessible en tout temps, le mentorat numérique est offert gratuitement aux membres de la CCMRCRDL.

La Chambre de commerce remercie ses partenaires «Mentorat» qui permettent d’offrir ce service gratuitement aux membres : le partenaire Gouverneur Desjardins, la Ville de Rivière-du-Loup, le CLD de la région de Rivière-du-Loup et la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup.