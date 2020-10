Des subventions pour soutenir le développement des entreprises touristiques au Bas-Saint-Laurent

Des sommes de 375 000 $ pour 2020-2021 et de 461 725 $ pour 2021-2022 sont maintenant disponibles pour la réalisation de projets de développement et de structuration de l’offre touristique dans la région.

Ces montants proviennent de l’entente de partenariat régional en tourisme – volet 3, qui est renouvelée jusqu’au 31 mars 2022, et qui a pour objectif de stimuler l’économie et de favoriser le développement d’une offre touristique originale, complémentaire et respectueuse du développement durable.

Elle concerne les PME et les organismes touristiques, les coopératives, les communautés et les nations autochtones reconnues par l’Assemblée nationale, les entités municipales incluant les municipalités régionales de comté (MRC) et tout regroupement de ces clientèles.

Pour chaque catégorie de projets admissibles, une aide financière maximale est prévue : les attraits, activités et équipements, dont le cout minimal du projet est de 40 000 $, ont droit à une aide maximale de 100 000 $, les études (cout minimal du projet : 25 000 $) ont droit à maximum de 15 000 $, les services-conseils (cout minimal : 25 000 $), 15 000 $, la structuration de l’offre touristique régionale (cout minimal : 35 000 $), 50 000 $ et les établissements d’hébergement (cout minimal : 40 000 $), 100 000 $.

En nouveauté, pour les organismes à but lucratif (OBL), les organismes à but non lucratif (OBNL), les coopératives, les municipalités et les regroupements de clientèles, la mise de fonds minimale passe de 20 % à 10 % et le cumul des aides gouvernementales est maintenant de 90 % pour toutes les clientèles admissibles.

L’Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent (ATR) recevra le dépôt de projets en continu à partir du 21 octobre 2020, et ce, jusqu’au 1er février 2022. L’ensemble de la documentation nécessaire pour y déposer une demande se retrouve sur le site Internet dédié à l’industrie touristique, atrbsl.ca.

Ces montants s’inscrivent dans les investissements de 1 386 812 $ faits par la ministre du Tourisme pour la région du Bas-Saint-Laurent et qui reflètent la volonté commune du ministère et de l’ATR de s’associer avec les partenaires locaux et les entreprises pour la réalisation de projets de développement de l’offre touristique régionale concordant avec les priorités de développement de la destination.