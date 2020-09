Innover et entreprendre avec io PME

Le Living Lab en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup a lancé le 21 septembre io PME, un programme d’initiation et d’accompagnement aux pratiques d’innovation ouverte et collaborative qui s’articule autour de 11 services permettant à toute PME de maitriser les sept étapes du processus d’innovation du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MÉI) du Québec.

Le programme io PME est concret, rapide et flexible. Il met à contribution des méthodes et outils propres à l’innovation ouverte comme le fablab, le design thinking, le design de service, la cocréation et le prototypage rapide. Il comprend des diagnostics, des ateliers et des accompagnements répartis en quatre niveaux (exploration, expérimentation, propulsion, implantation) convenant autant aux entreprises qui débutent en innovation qu’à celles qui sont expertes en la matière. Ainsi, le programme est sur mesure et plusieurs formations peuvent être sélectionnées à la carte selon le besoin de chaque organisation.

«Chez Probiosphère nous sommes habitués aux consultations en marketing. Cependant, l'accompagnement du LLio fut une toute nouvelle expérience. L'approche était différente. Cette consultation m'a personnellement permis de vraiment prendre du recul et de la hauteur pour mieux observer nos pratiques d'affaires. À la suite de cet accompagnement nous étions équipés d'outils qui nous permettaient de mieux positionner nos offres et les résultats étaient immédiats», a commenté Pierre Naider Fanfan de Probiosphère.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les entreprises doivent rapidement adapter leur offre de service, faire preuve de créativité et se réinventer. Les 11 propositions offertes par le programme io PME permettront d’accompagner les organisations vers le changement et l’innovation pour mieux maitriser les pratiques et les méthodes afin que les PME soient autonomes pour utiliser ces outils pour répondre à d’autres enjeux.

Les détails du programme sont accessibles en ligne au www.llio.quebec, onglet Services, sous io PME. Pour en savoir plus, on peut contacter Michel Morin, chercheur et chargé de projets dédié à ce programme, à [email protected]

Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, par l’entremise de son Programme d'innovation dans les collèges et la communauté – subventions d’établissement de centres d’accès à la technologie, octroyait pour cinq ans en 2019, 500 000 $ au Living Lab en innovation ouverte (Llio) du Cégep de Rivière-du-Loup afin de soutenir ses activités de recherche. Ce financement a permis au LLio, d'être reconnu au niveau canadien comme Centre d’accès à la technologie et de consolider ses activités de développement des outils et services en innovation ouverte destinées aux PME.