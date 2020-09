Lepage Millwork double finaliste à la 40e présentation des Mercuriades

Lepage Millwork, fer de lance de l'économie louperivoise, pourrait bien conclure la 40e soirée des Mercuriades avec deux prix Mercure. L'entreprise est finaliste dans 2 des 17 catégories, soit Accroissement de la productivité Lowe’s Canada et Contribution au développement économique et régional lors du gala qui se tiendra le 28 septembre.

Pour le directeur des opérations chez Lepage Millwork, François-Xavier Bonneville, se retrouver finaliste dans deux catégories est déjà une réussite. «Pour nous, c'est un beau succès. C'est difficile d'être finaliste à un prix Mercure, alors l'être deux fois, effectivement, nous en tirons un élément de fierté», commente le dirigeant.

Dans la catégorie Accroissement de la productivité Lowe’s Canada, Lepage Millwork fait face au Groupe St-Hubert. La Louperivoise mise toutefois sur un solide dossier. L’entreprise s’est notamment démarquée par l’implantation d’un système de gestion au quotidien qui est venu allier les technologies avec l’humain, facilitant à la fois les communications et la productivité.

«Nos gens sont beaucoup mieux informés et cette communication est aussi à double sens, ils ont plus facilement accès à nous. Ça permet de passer à travers les niveaux hiérarchiques plus facilement et ç’a contribué à améliorer notre productivité. Le but n’était pas de les presser encore plus, mais de les outiller pour que leurs efforts soient payants», souligne François-Xavier Bonneville.

Dans la seconde catégorie, Contribution au développement économique et régional, l’implication sociale de l’entreprise pourrait être un facteur déterminant. Du paternel Guy Bonneville à ses deux fils, Marc-Antoine et François-Xavier, la participation des dirigeants de Lepage Millwork aux collectes de fonds, aux nombreux projets communautaires, mais aussi sur différents conseils d’administration sont un exemple éloquent de l’empreinte du rôle joué par l’entreprise.

Soulignons que Lepage Millwork a déjà remporté un prix Mercure en 2006. En 2019, l'entreprise a remporté deux prix Prestige lors du dernier gala des Prestiges de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, le Prestige Alfred-Fortin Entreprise de l’année et le Prestige Employeur de choix.

COVID-19

François-Xavier Bonneville ne cache pas que les derniers mois n'ont pas été de tout repos avec l'arrivée de la pandémie et la fermeture forcée de la construction au Québec. Malgré tout, l'entreprise spécialisée dans la conception de portes et fenêtres entièrement fabriquées et assemblées à la main a su tirer son épingle du jeu.

Preuve que tout n’est pas gagné, Lepage Millwork compte près d’une centaine d’absences parmi ses employés cette semaine. L’explosion récente du nombre de cas dans la région n’y est pas étrangère. «Ils sont en attente de résultat ou de passer un test. Nous ne prenons aucune chance. Il manque des éléments importants au sein de toutes nos équipes», confirme le dirigeant.

Le concours Les Mercuriades 2020 ne fait pas exception et a du adapter sa formule au contexte actuel. La soirée se tiendra donc de façon virtuelle le 28 septembre prochain à partir de 17 h 30. Les grands lauréats seront ainsi annoncés en direct sur la chaine YouTube et la page Facebook de la FCCQ. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet mercuriades.ca.