Bienveillants collectivement : 25 000 $ pour les commerces de la MRC de Rivière-du-Loup

La campagne de financement participatif Bienveillants collectivement initiée par la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup sur la plateforme Web La Ruche a permis d’amasser un montant de 25 000 $ au cours des dernières semaines.

Grâce à la mobilisation citoyenne, l’objectif a pu être atteint. En plus des contributions des citoyens de la MRC de Rivière-du-Loup, Desjardins remettra un montant additionnel de 25 000 $ dans le cadre de son programme «Du cœur à l’achat». Cette contribution sera versée en parts égales aux organismes soutenus par la campagne, soit La Manne rouge, je récolte et la Coop de solidarité santé de Saint-Hubert. En incluant la contribution financière de la Ville de Rivière-du-Loup, de la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup et du CLD de la région de Rivière-du-Loup, ce sont donc des retombées totales de 60 000 $ qu’aura permis de générer ce grand effort de solidarité au bénéfice de nos commerces locaux et organismes de première ligne.

«Le succès de la campagne Bienveillants Collectivement, pour la relance de nos commerçants doit être une grande source de fierté pour nous tous, a déclaré Marie-Hélène Collin, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Grâce au soutien de la population de Rivière-du-Loup et les environs, nous avons pu soutenir concrètement nos commerces locaux qui ont payé le prix fort de la pandémie. Je les remercie de leur appui. Au final, c’est toute la communauté qui profitera de cet investissement et qui gagnera en vitalité. Quelle belle réussite collective!»

«Desjardins est heureux de constater l’effet de levier que procure la campagne auprès des commerces locaux et les retombées pour toute la collectivité», a déclaré Serge Ferrand, directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup.

En tout, ce sont 43 commerces de notre localité que la campagne aura permis de soutenir grâce à la participation de 322 contributeurs. C’est la preuve que le financement participatif peut représenter un véritable déclencheur de solidarité au bénéfice de la vitalité de nos communautés.