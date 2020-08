La MRC des Basques lance une campagne de financement participatif

La MRC des Basques, appuyée par le CLD des Basques, la SADC des Basques, la Caisse des Basques et le député provincial Denis Tardif, a lancé le 3 aout une campagne de financement participatif qui vise à soutenir les commerces et les organismes du secteur agroalimentaire des Basques qui ont été les plus touchés par la pandémie.

Cette campagne souhaite susciter un élan de solidarité en vue de soutenir l’économie locale et la communauté. Avec un objectif de 25 000 $, elle se déploiera sur le site Web de La Ruche jusqu’à la fin aout ou jusqu’à l’atteinte de l’objectif. Elle pourra compter sur le soutien financier de Desjardins, par l’entremise de son programme «Du cœur à l’achat», qui doublera l’objectif de la campagne, jusqu’à concurrence de 25 000 $.

Le public est invité à contribuer à la campagne «Investissez dans Les Basques pour Les Basques» par l’achat de chèques-cadeaux échangeables chez les marchands participants en visitant laruchequebec.com/achetonslesbasques.

«Cette campagne représente l’occasion d’exprimer notre soutien envers nos commerces. Le public est donc invité à manifester sa fidélité envers les commerces locaux participants par l’achat d’un chèque-cadeau sur La Ruche. Ceci représente une source de revenus essentielle pour ceux qui ont eu peine à couvrir leurs frais pendant la crise. C’est un geste qui a une grande signification pour eux», a déclaré Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques. Pour remercier les gens de leur soutien, chaque chèque-cadeau de 25 $ acheté dans le cadre de cette campagne sera bonifié de 15 $ par les partenaires financiers. Une limite de 10 chèques-cadeaux par personne a été fixée.

En plus d’encourager le commerce local, la campagne, stimulée par le slogan accrocheur «En aout, j’achète où? Dans Les Basques!», permettra de soutenir des organismes communautaires d’ici qui offrent des services alimentaires aux citoyens dans le besoin.