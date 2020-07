Fermeture de DavidsTea à Rivière-du-Loup

La succursale de DavidsTea à Rivière-du-Loup n’échappe pas à la récente vague de fermeture des magasins de thé annoncée par l’entreprise le 30 juillet. Des résiliations de bail ont été transmises pour 82 magasins au pays et seulement 18 boutiques devraient rouvrir au Canada d’ici la fin aout 2020.

Sept d’entre elles se trouvent au Québec, mais celle située à Rivière-du-Loup n’en fait pas partie. Ces magasins sont situés dans des centres commerciaux de Montréal, Laval, Brossard, Vaudreuil, Saint-Bruno et Québec. DavidsTea souhaite se tourner davantage vers ses canaux de commerce électronique et de vente en gros.

Dans un communiqué de presse, l'entreprise affirme que la COVID-19 et la restructuration de l’entreprise en vertu Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies n’ont fait qu’accélérer cette transition.

«Nous croyons qu'un groupe sélectionné de nos magasins les plus performants, complétant notre modèle commercial en ligne et de gros en pleine croissance et soutenu par une organisation entrepreneuriale, permettra à DavidsTea de sortir du processus de restructuration de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en tant qu'organisation plus solide et plus résiliente», a déclaré Herschel Segal, fondateur, président du conseil et chef de la direction intérimaire de DavidsTea. Des avis de résiliation de bail effectifs dans 30 jours ont été transmis pour les autres magasins.