Joanna Lortie à la présidence de Tourisme Rivière-du-Loup

Les membres de Tourisme Rivière-du-Loup ont assisté par vidéoconférence à l’assemblée générale annuelle le 30 juin. Suite au départ de Guillaume Lavoie à la présidence, Joanna Lortie a été élue pour un premier mandat.

M. Lavoie a siégé comme président pendant trois ans. Gestionnaire très impliqué dans l’industrie touristique, il a notamment fait sa marque au sein de l’organisme grâce à sa volonté de faire avancer les dossiers, sa capacité d’analyse, sa grande disponibilité et son souci du travail bien fait. Au cours de son mandat, l’organisme a atteint un nouveau sommet notamment grâce à la campagne Embarquemonloup.com, à la mise en place d’une nouvelle image et à la refonte complète de ses divers outils de promotion. Guillaume Lavoie continuera de siéger sur le conseil d’administration de Tourisme Rivière-du-Loup.

Alors que l’organisme trace un bilan positif de la dernière année, M. Lavoie n’a pu passer sous silence le contexte extrêmement difficile qui prévaut actuellement au sein de notre industrie. Il est toutefois d’avis que la collaboration qui s’accentue depuis quelques années entre les divers organismes, les membres et tous les élus nous permettra de continuer à se démarquer à l’échelle provinciale.

Lors de cette assemblée, les membres de l’équipe de Tourisme Rivière-du-Loup ont déposé un rapport annuel complet de l’année 2019 au terme d’une autre bonne année dans l’industrie touristique.

Vice-présidente de l’Hôtel Universel, ce sera maintenant au tour de Joanna Lortie a apporté sa couleur au sein de l’organisme qui a comme mission première de promouvoir le développement touristique de la MRC de Rivière-du-Loup.

Ce mandat s’articule en cinq grandes sphères d’activités : l’information touristique, la commercialisation et la promotion de l’offre touristique, le développement du tourisme d’affaires et la représentation auprès de différents partenaires du développement touristique. Déterminée, visionnaire et très impliquée sur le plan touristique et économique dans la région, Mme Lortie entend bien continuer de faire progresser l’organisme. La femme d’affaires est membre du conseil d’administration depuis plusieurs années déjà.

Le nouveau conseil d’administration est formé des personnes suivantes :

Présidence Joanna Lortie, Hôtel Universel

1er vice-président Marc-Antoine Côté, Auberge de la Pointe

2er vice-président David Guimont, Cégep de Rivière-du-Loup

Trésorier Charles Pomerleau, Restaurant St-Hubert

Secrétaire Guillaume Lavoie, Hôtel Levesque

Administratrice Mélanie Doré, Société Duvetnor

Administrateur Sylvie Vignet, maire de Rivière-du-Loup

Administratrice Julie Martin, Ville de Rivière-du-Loup

Administrateur André Beaulieu, Ville de Rivière-du-Loup

Administratrice Suzette DeRôme, municipalité de Notre-Dame-du-Portage

Administrateur Mario Lebel, maire de Saint-Arsène

Administrateur Frédéric Roussel, Rivière-du-Loup en spectacles

Administratrice Claudette Dumont, Auberge de l’Anse

Administratrice Marie-Hélène Collin, Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup

Administrateur Nicolas Morin, Resto Symposium