Investissement Québec plus présent dans la région du Bas-Saint-Laurent

Investissement Québec (IQ) a annoncé le 18 juin avoir complété le regroupement des bureaux régionaux du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) du Bas-Saint-Laurent à ceux d’IQ, de même que l’intégration des équipes du Centre de recherche industrielle du Québec et d’Export Québec au sein de la société d’État.

La mise en commun de ces forces vives concrétise la création du nouvel IQ. Le réseau d’IQ, représenté dans toutes les régions, constitue désormais la principale porte d’entrée des entreprises. L’ajout des équipes régionales du MEI à celles d’IQ permettra de bonifier l’offre de services pour les entrepreneurs et dirigeants d’entreprises qui cherchent des services d’accompagnement et des solutions de financement adapté ou des investissements, pour soutenir le développement de leur entreprise, qu’elle soit petite ou grande, une coopérative ou une entreprise d’économie sociale.

Aux équipes d’IQ déjà présentes dans la région du Bas-Saint-Laurent, de nouveaux spécialistes et conseillers s’ajoutent pour atteindre un total de 14 personnes dédiées au développement économique régional. Le leadership de ces équipes sera assumé par Simon Pelletier, directeur régional principal, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie, Iles-de-la-Madeleine. Ces équipes seront basées à Rimouski au 355, boulevard Saint-Germain et au 337, rue Moreault.

L’intégration de l’équipe d’Export Québec à celle d’Investissement Québec International permet d’appuyer les entreprises en matière d’exportation et de commerce extérieur. Le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) a été intégré à Investissement Québec le 1er avril et est maintenant désigné par Investissement Québec – CRIQ. Ainsi les entreprises du Bas-Saint-Laurent ont accès chez IQ à des services d’innovation industrielle et d’accompagnement technologique pour accroitre leur productivité, leur compétitivité et leur performance environnementale, de même qu’à une offre de simulations, essais et analyses inégalée au Québec.

«Le nouvel Investissement Québec va permettre d’assurer un meilleur arrimage entre les actions du gouvernement et les besoins réels de chacune des régions afin qu’elles deviennent plus prospères et autonomes. L’approche renouvelée sera simple et proactive. Les équipes d’Investissement Québec adapteront leurs services aux besoins des entrepreneurs afin d’accélérer la croissance, l’innovation, l’investissement local et étranger, l’exportation et la création d’emplois à haute valeur ajoutée. La nouvelle structure de la société d’État permettra aussi de simplifier l’accès au grand nombre de solutions et de programmes offerts par le ministère de l’Économie et de l’Innovation et Investissement Québec. Que les entreprises soient déjà actives ou en démarrage, elles y trouveront une combinaison de services d’accompagnement et de financement en fonction de leurs enjeux, de leurs particularités et de leurs atouts», commente Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional.

«Le développement économique du Québec passe d’abord par nos régions. Grâce à ce réseau régional renforcé, IQ a de nouveaux talents et de nouveaux leviers pour intervenir activement dans le développement de projets porteurs et structurants pour la région du Bas-Saint-Laurent. Je suis fier de mener une équipe solide et diversifiée qui aura pour premier rôle de soutenir nos entreprises, afin qu’elles puissent atteindre leur plein potentiel, ici comme partout dans le monde», commente le directeur régional principal