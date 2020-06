Les opérations à l'usine F.F. Soucy mises sur pause pour près d'un mois

L'usine louperivoise F.F. Soucy suspendra pour une deuxième fois depuis la pandémie de la COVID-19 ses activités. Cette fois, la fermeture sera de 27 jours, à partir du 9 juin à 16 h alors la reprise graduelle s'effectuera le 6 juillet à 8 h.

Encore une fois, la direction cite des enjeux économiques et structurels liés à la crise du nouveau coronavirus.

«Seuls les services qui seront essentiels seront maintenus dans le but de préserver nos installations et pour des raisons environnementales», souligne le directeur général Nicolas Cloutier dans une lettre transmise aux employés le 3 juin.

Rappelons que 2019 a été marquée par plusieurs arrêts temporaires à l'usine louperivoise, propriété de Papiers White Birch. L'entreprise emploie près de 150 employés syndiqués et quelques dizaines d'employés-cadres en sol louperivois. L'usine produit environ 265 000 tonnes métriques de papier journal et de papier pour usages spéciaux annuellement grâce à deux machines.

PAPIERS WHITE BIRCH FAIT LE POINT

Plus tard mercredi, par voie de communiqué, White Birch a fait le point sur la situation.«La situation exceptionnelle que nous traversons entraine son lot de répercussions dans notre marché et nous contraint à suspendre notre production, le temps que l’offre et la demande se stabilisent. D’ici là, la direction prendra toutes les décisions nécessaires pour atténuer l’impact de cette incertitude mondiale sur nos employés. Je remercie nos partenaires syndicaux pour leur collaboration et nos employés pour leur résilience», a déclareré le directeur général, Nicolas Cloutier.

Préférant se concentrer sur l’aide à ses employés, l’entreprise a précisé qu'elle n’accordera aucune entrevue sur le sujet.

PAPIERS WHITE BIRCH

Papiers White Birch fabrique des produits de papier et de carton. L'entreprise fabrique du papier journal, du papier à haute brillance, du carton et d’autres produits de papier pour usages spéciaux dans ses trois usines au Canada, dont l'usine F. F. Soucy de Rivière-du-Loup d’où elle dessert ses clients à travers l’Amérique du Nord et partout dans le monde.