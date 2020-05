L’achat local : pour soutenir nos entreprises et nos régions

Depuis le 4 mai dernier, le gouvernement du Québec autorise une reprise progressive des activités économiques. Certains commerces peuvent ainsi rouvrir leurs portes, afin de servir leur clientèle dans le plus strict respect des consignes de distanciation sociale. La reprise de l’économie est un signe encourageant en cette période difficile. La MRC de Témiscouata invite les gens à continuer à se protéger, tout en profitant de l’ouverture des entreprises et des services pour encourager les commerçants de la région.

L’achat local est un geste écoresponsable qui permet aussi de maintenir et de créer des emplois sur notre territoire. «Soutenir les entreprises d’ici, c’est investir dans la survie de notre économie locale et c’est une priorité pour notre organisation. J’encourage les gens de la région à acheter chez nous, afin de supporter nos commerçants et profiter des richesses de notre beau milieu de vi », partage le préfet de la MRC de Témiscouata, Guylaine Sirois.

La mobilisation et la solidarité sont extrêmement importantes dans le contexte actuel. Le déconfinement graduel est une excellente occasion pour la population témiscouataine de passer du bon temps dans notre région, et ce, en respectant les consignes nationales de sécurité. Que ce soit en voiture, à pied, à vélo ou à moto, la MRC de Témiscouata lance une invitation aux citoyens à redécouvrir ce coin de pays.