Relance économique : les municipalités font aussi partie de la solution

Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a de nouveau rencontré la semaine dernière les élus des quatre MRC, cette fois afin d'entendre leurs préoccupations et leurs suggestions pour l'éventuelle relance économique du Canada.

«L’économie municipale est un facteur économique important dans la relance de notre économie. Toutefois, dans un contexte où les municipalités doivent continuer d’investir dans des projets pour se développer et stimuler l’économie, les citoyens doivent être rassurés quant aux frais qui leurs seront incombés par la suite», affirme M. Généreux suite aux propos recueillis lors de cette rencontre. «Leurs préoccupations et leurs propositions seront amenées au comité Infrastructures de notre parti», ajoute-t-il.

D’ailleurs, Luc Berthold, député de Mégantic-L’Érable et ministre des Infrastructures et des Collectivités au cabinet fantôme mentionne que les municipalités sont les mieux placées pour faire repartir rapidement l’économie. «Les projets issus des communautés sont nécessaires et font une réelle différence dans leur milieu. Le gouvernement fédéral doit collaborer avec les provinces pour que tous les projets soient approuvés plus rapidement», dit-il.

Les élus du comté ont confié à M. Généreux qu’ils veulent d’ailleurs plus de pouvoir, d’aide et de simplicité dans la gestion des fonds qui leurs sont octroyés. Les municipalités aimeraient également que les critères du transfert de la taxe fédérale sur l'essence aux municipalités (TECQ) soient élargis, que plus de travaux en régie soient possibles dans les différents programmes et que l’acceptation des projets soit accélérée. Elles demandent également un meilleur pourcentage de participation du fédéral dans les projets d’infrastructures municipaux. «Le monde municipal est un vecteur économique important pour recréer de la richesse et ce, le plus rapidement possible. C’est pour ça que c’est important que le gouvernement fédéral en place les écoute et réponde à leurs besoins. Nous allons continuer de mettre de la pression en ce sens», conclut le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup.

M. Généreux poursuit aussi ses rencontres en collaboration avec les chambres de commerce et les organismes de développement économique de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup au cours des prochains jours afin de répondre aux questions des entrepreneurs sur les différents programmes fédéraux mis en place en raison de la pandémie.

Il est possible de joindre les membres de l’équipe de M. Généreux au [email protected] ou par téléphone au 418-868-1280 au bureau de Rivière-du-Loup.