Arrêt temporaire des opérations à l'usine F.F. Soucy

La COVID-19 n'épargne aucune industrie, cette fois c'est l'usine F.F. Soucy de Rivière-du-Loup qui doit suspendre temporairement ses activités. La direction cite des enjeux économiques et structurels liés à la crise du nouveau coronavirus.

L'opération de l'usine cessera du 1er mai à 16 h et la reprise graduelle s'effectuera le 18 mai à compter de 8 h. «Seuls certains services, tels que ceux essentiels seront maintenus dans le but de préserver nos installations et pour des raisons environnementales», souligne le directeur général Nicolas Cloutier dans une lettre transmise aux employés.

Ce dernier souligne aussi que l'usine a maintenu ses opérations dans le cadre des activités manufacturières considérées comme des services essentiels alors que les mesures mises en place et la collaboration des travailleurs a permis d'assurer la santé et la sécurité des employés tout en maintenant les opérations.

Rappelons que 2019 a été marquée par plusieurs arrêts temporaires à l'usine louperivoise, propriété de Papiers White Birch. L'entreprise emploie près de 150 employés syndiqués et quelques dizaines d'employés-cadres en sol louperivois. L'usine produit environ 265 000 tonnes métriques de papier journal et de papier pour usages spéciaux annuellement grâce à deux machines.