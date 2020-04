Subvention salariale: Bill Morneau fait le point

Lors d'un point de presse tenu le mercredi 8 avril à 13 h 45, le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a fait le point sur les modifications apportées au programme de Subvention salariale. Le but, a-t-il mentionné, est d'inclure le plus grand nombre possible d'entreprises admissibles possibles.

Le programme s'appliquera donc à tous les employeurs de tous les secteurs à l'exception de la fonction publique, du moment qu'ils aient subi une baisse de revenu de 30 % en raison de la pandémie de la COVID-19.

Le ministre reconnait que la réalité diffère d'une entreprise à l'autre et c'est pourquoi il ajuste la subvention salariale en ce sens. Ainsi en mars les entreprises devront démontrer que leur revenu a diminué de 15 %. Toutefois, pour se qualifier pour les mois d'avril et de mai, cette baisse devra être de 30 %.

Les nouvelles entreprises, les startups n'auront peut être pas une année entière de recettes sur laquelle se reposer. Une entreprise à forte croissance qui a créé de nombreux emplois l'an passé ne montrera peut-être pas de déclin important, mais sa croissance pourrait être bloquée à cause de la COVID-19 et mettant à mal sa capacité à conserver ses employés», reconnait Bill Morneau.

Le cout du programme augmente de 2 milliards de dollars, soit de 71 à 73 milliards de dollars.

En période de questions, Bill Morneau a précisé que les améliorations avaient pour but de s'adapter à la réalité des entreprises visées. «Nous serons plus précis pour rejoindre les entreprises. Rappelons que l'argent est pour les employés. Les gens sont anxieux», a répondu le grand argentier canadien.

Rappelons que le programme de Subvention salariale est rétroactif au 15 mars. Cette subvention aux entreprises doit couvrir 75 % du salaire des employés jusqu’à un maximum de 847 $ par employé par semaine. Évalué à 73 milliards pour trois mois, Justin Trudeau n'a pas fermé la porte à son prolongement, si besoin était.

PRÊTS

Le ministre Morneau a aussi rappelé que les demandes de prêts garantis sans intérêt de 40 000 $ dédiés aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif seront disponibles dès le jeudi 9 avril auprès des institutions financières.

«Jusqu'à 10 000 $ de ce prêt sera à oublier s'il est remboursé avant 31 décembre 2022», a précisé le ministre.

Plus de détails suivront.