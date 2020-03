Moratoire de six mois concernant les prêts des fonds de la MRC de Témiscouata

Afin de soutenir les entreprises locales durant la période de pandémie de coronavirus, la MRC de Témiscouata annonce un moratoire de capital et d’intérêts de 6 mois, relatif aux prêts en cours provenant des Fonds locaux d’investissement (FLI), Fonds local de solidarité (FLS) et Fonds de développement éolien (FDE).

Concrètement, les versements de capital prévus entre avril et septembre 2020 inclusivement, sont reportés à l’échéance du prêt pour une période additionnelle de 6 mois pour les entreprises qui le désirent. Les intérêts seront capitalisés au solde du prêt au 31 mars 2020 et la reprise des versements se fera après la période de moratoire (6 mois).

Cette mesure exceptionnelle vise à limiter la pression financière qui pèse sur les entreprises, afin de les aider à traverser du mieux possible cette période incertaine. Les entrepreneurs concernés vont recevoir l’offre de moratoire et sont priés d’y répondre dès que possible.

«La MRC de Témiscouata est très sensible aux répercussions de la pandémie sur nos entreprises. Nous avons posé un premier geste rapidement afin de soutenir nos entrepreneurs qui ont besoin de liquidités. Je vous assure que la MRC sera également présente pour la relance de notre milieu des affaires», affirme le préfet de la MRC de Témiscouata, Guylaine Sirois.

Pour toute question concernant ce moratoire ou les mesures économiques entourant cette situation exceptionnelle, les entrepreneurs peuvent contacter Steve Murray, coordonnateur du Service de développement de la MRC de Témiscouata, au 1 877 303-6725, poste 4431.