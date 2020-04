Onze organismes s’unissent pour appuyer les entreprises et les organismes communautaires

Devant le bouleversement de l’économie locale découlant de la pandémie du coronavirus, 11 organismes du Kamouraska et de L’Islet unissent leurs forces pour soutenir les entreprises et organismes communautaires de la région.

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au développement économique régional, les MRC de Kamouraska et de L’Islet, la Ville de Saint-Pascal, le Centre d’aide aux entreprises Montmagny-L’Islet, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, COSMOSS Kamouraska, la Corporation de développement communautaire du Kamouraska, Développement économique La Pocatière, Promotion Kamouraska et la Société d’aide au développement de la collectivité du Kamouraska font front commun afin d’apporter un maximum de soutien aux entreprises et organismes communautaires qui traversent cette crise sanitaire.

Les onze organismes se concertent hebdomadairement par vidéoconférence afin de dresser un bilan de la situation et de trouver des moyens d’informer et d’outiller les entreprises, les organismes et les citoyens sur les différentes mesures annoncées par les gouvernements jour après jour. La promotion de l’achat local est aussi un enjeu très important pour le consortium d’organismes et fait partie des différentes actions concertées.

D’ailleurs, une liste des épiceries et des pharmacies et une liste des organismes de soutien ont été diffusées dans les médias locaux avec les différents services offerts à la population : commandes pour emporter, service de livraison, commandes par téléphone, courriel ou encore Messenger, lignes d’écoute, aide alimentaire, soutien psychsocial, hébergement d’urgence, santé et soutien familial, etc.

En complément, le groupe Facebook «!! Soutenons nos commerçant(e)s d’ici Kamouraska-L’Islet!!» a été créé. Les commerçants de la région sont invités à y publier leurs horaires et services et tous les citoyens du Kamouraska et de L’Islet sont conviés à s’y joindre pour s’informer des mises à jour et ainsi continuer à magasiner localement. Le consortium d’organismes tient à soutenir également les entreprises et organismes qui ont pris la décision de fermer et demeure à leur écoute.