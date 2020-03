Subvention salariale : une offre élargie à toutes les entreprises

Dans une série de mesures encore jamais vues au pays, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a élargi l’aide aux travailleurs à toutes les entreprises ayant encaissé une perte de revenus de 30 % liée à la pandémie de la COVID-19. Ainsi, Ottawa subventionnera jusqu’à concurrence de 75 % du salaire d’un travailleur sans égard pour le nombre d’employés oeuvrant dans l’entreprise.

Ainsi, le gouvernement va couvrir jusqu’à 75% du salaire d’un employé pour la première tranche de 58 700 $. «Ça veut dire jusqu’à 847$ par semaine», a souligné le premier ministre lors de son point de presse du lundi 30 mars. Justin Trudeau a insisté, face aux mesures prises par le gouvernement fédéral, sur l’importance pour les entreprises de faire leur part, elles aussi.

«Si vous avez les moyens de payer les 25% qui ne sont pas couverts par la subvention salariale, faites-le. Si vous pensez que vous pouvez déjouer le système ou en prendre avantage, ne le faites pas.(…) On est confiant que vous allez prendre les bonnes décisions. (…) Chaque dollar est destiné aux employés.»

Du même souffle, le premier ministre y est allé d’une sérieuse mise en garde. «Il va y avoir des conséquences sérieuses pour ceux qui vont tenter d’en tirer profit», a prévenu Justin Trudeau. Il a promis qu’un système sera mis en place afin de s’assurer qu’il n’y ait pas d’abus.

Quant à la mise en place du programme de subvention salariale, aucune date n’a encore été donnée, M. Trudeau mentionnant seulement «le plus rapidement possible». Il a aussi profité de l’occasion pour inviter les entreprises à réembaucher les employés mis à pied en lien avec la pandémie de la COVID-19.

Concernant l'admissibilité des entreprises, le premier ministre a souligné qu'elle se voulait le plus large possible et que les restaurants et bars sont aussi visés par cette aide ainsi que les entreprises à but non lucratif et de bienfaisance.

Rappelons qu'initialement, le programme de subvention salariale annoncée vendredi dernier visait les petites et moyennes entreprises.

Plus de détails suivront.