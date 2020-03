La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup salue les mesures en innovation

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL), au même titre que la Fédération des chambres de commerce du Québec, a accueilli favorablement les orientations du budget du gouvernement du Québec relatifs à la transition énergétique.

Plusieurs des mesures visant à réduire le bilan d’émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec stimuleront l’économie à travers des projets d’infrastructures, ce que salue la CCMRCRDL, mais favoriseront aussi l’émergence d’innovations vertes ainsi que la rénovation et la construction écologique des édifices commerciaux et industriels.

SOUTENIR LES ENTREPRISES

La CCMRCRDL souligne également les nouveaux investissements pour une meilleure intégration au marché du travail des personnes immigrantes et des personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi. On aurait cependant aussi aimé voir de nouvelles initiatives porteuses pour appuyer les employeurs en quête de main-d’œuvre.

«Les mesures annoncées lors du précédent budget afin d’améliorer la fiscalité et l’attrait pour les travailleurs expérimentés auraient pu avantageusement être bonifiées» note Marie-Hélène Collin, directrice générale de la CCMRCRDL.

Le marché du travail québécois accuse un certain retard dans le développement de nouvelles compétences des travailleurs actuellement en emploi et les moyens mis en place dans le présent budget semblent timides, ajoute-t-on. Le gouvernement doit aussi tenir compte de la capacité des entreprises, dans le contexte où un ralentissement économique semble poindre à l’horizon.

COMMERCIALISATION DES INNOVATIONS

La FCCQ et la CCMRCRDL apprécient également la venue d’un nouveau crédit d’impôt à l’investissement et à l’innovation (C3i) pour accélérer la transformation numérique des entreprises, ainsi que la déduction pour soutenir la commercialisation des innovations (DICI).

L’élaboration des projets de zones d’innovation, un peu partout dans les régions québécoises, représente d’ailleurs une occasion à saisir pour favoriser le développement et la commercialisation de nouveaux produits, en misant entre autres sur la collaboration entre la recherche universitaire et les entreprises, avec l’appui des gouvernements.

PLAN D’ÉCONOMIE VERTE

La FCCQ et la CCMRCRDL saluent les sommes importantes réservées au budget pour l’élaboration du nouveau Plan d’économie verte (PEV) pour contribuer à la nécessaire transition énergétique. Elles s’attendent du même souffle que le nombre de programmes du nouveau PEV 2030 soit resserré par rapport au PACC 2013-2020.

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup constate également une volonté du gouvernement dans le prochain PEV de venir en aide à des secteurs économiques importants des régions québécoises, notamment en agriculture.

HAUSSE DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS AU PQI

La FCCQ et la CCMRCRDL se réjouissent des 15,1 G$ supplémentaires pour le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-30, atteignant désormais 130,5 G$. «Cet important budget dédié aux infrastructures publiques doit répondre aux différents besoins sur l’ensemble du territoire, notamment les régions plus éloignées», affirme Marie-Hélène Collin, directrice générale de la CCMRCRDL. «Pour accroître la fluidité des déplacements des personnes, peu importe la région, il fallait prévoir des sommes supplémentaires pour des projets structurants de transport collectif.»

LES RÉGIONS BIEN SERVIES

Les mesures visant la croissance économique des régions plaisent à la FCCQ et son réseau de chambres de commerce. «Les investissements en santé, en éducation, en culture et en tourisme, ainsi que l’amélioration du réseau routier, permettront de faire de nos régions des milieux de vie attractifs, facilitant l’arrivée de travailleurs répondant aux besoins des entreprises partout au Québec», commente Charles Milliard. Les différents secteurs industriels comme le développement forestier ainsi que le milieu agricole voient aussi favorablement un bon nombre de mesures.

De plus, les MRC et leurs services de développement économique ont un rôle essentiel dans la croissance des entreprises de leur territoire. Pour accroître l’activité économique locale, le gouvernement prévoit, dans le cadre du budget 2020-2021, 97,5 millions de dollars. Les MRC auront ainsi accès à des ressources additionnelles pour accompagner les entreprises de leur territoire.

Enfin, la précaution du gouvernement visant à soutenir l’économie face à un ralentissement potentiel, entre autres lié au risque d’épidémie du COVID-19, montre un usage sérieux des surplus budgétaires, prévus à 1,9 G$ pour le prochain exercice. La FCCQ et la CCMRCRDL seront attentives à la nature des investissements prévus dans les infrastructures publiques, pour s’assurer que les appels d’offres publics fassent une place à des critères de qualité et d’innovation, au-delà du simple critère du plus bas soumissionnaire conforme.