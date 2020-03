La tendance des véhicules électriques

Les voitures électriques connaissent présentement une croissance remarquable au Québec. Au Bas-Saint-Laurent, la vente de ce type de véhicules a augmenté de 57 % en seulement un an.

Selon CAA-Québec, cet engouement est en partie dû aux subventions du gouvernement avec le programme Roule vert qui encourage l’achat de véhicules électriques neufs ou d’occasions. L’autonomie des véhicules électriques est maintenant comparable à celle des voitures à essence ce qui incite les automobilistes à poser un geste vert lors de leur achat.

Il devient parfois difficile de faire un choix et de bien comprendre les différences entre la multitude de véhicules électriques disponibles sur le marché. Les voitures électriques se classent selon trois catégories : les hybrides, les hybrides électriques et celles entièrement électriques. Le modèle hybride combine un moteur électrique ainsi qu’un moteur à essence. Le moteur électrique se recharge seul lors de déplacements. Ce dernier possède une autonomie de seulement un à deux kilomètres avant que l’essence ne prenne le relai. Le véhicule hybride rechargeable possède aussi deux moteurs, mais elle devra être rechargée dans une prise électrique pour une durée d’environ deux heures. Elle peut rouler de 20 à 60 kilomètres sans l’utilisation de son essence.

En ce qui concerne le modèle entièrement électrique, son autonomie varie entre 120 et plus de 350 kilomètres dépendamment de plusieurs facteurs comme l’activation du chauffage et le style de conduite.

L’achat d’un véhicule électrique réduit considérablement les couts hebdomadaires liés à l’essence. Toutefois, il reste avant tout un geste vert important, selon Pierre-Serge Labbé, vice-président des services automobiles de CAA-Québec : « Le véhicule électrique fait partie de la solution pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et il faut continuer à le mettre de l’avant. Avec les progrès de la technologie et la diminution des couts, ça devient un choix sensé pour de plus en plus de gens. »

Cette augmentation fulgurante a inspiré Info Dimanche pour des capsules et des articles concernant des essais de véhicules électriques en collaboration avec des concessionnaires de la région. Mario Perron, bénévole, technicien et conseiller en véhicules électriques réalisera les essais et les articles. Il est important de noter que M. Perron n’est associé à aucune marque. Les articles et les capsules feront leurs apparitions dès le 11 mars prochain.