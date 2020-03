Héritage 1 : des chercheurs en faveur du maintien de la traverse

Une vingtaine de chercheurs du Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional de l’Est du Québec (GRIDEQ) ont exprimé leur soutien à la mobilisation pour la sauvegarde de la traverse entre Trois-Pistoles et Les Escoumins, un service qu’ils soutiennent essentiel à la vitalité de la région.

Le Groupe qui est rattaché à l’Université du Québec à Rimouski documente les réalités sociales, économiques, politiques et culturelles des régions dites éloignées, notamment dans l’est du Québec. Il rassemble une vingtaine de chercheurs de différentes disciplines des sciences sociales, tous intéressés par le développement des territoires.

«Les atermoiements du gouvernement sont incompréhensibles si l’on considère que le traversier a fait jusqu’à présent la preuve de son utilité et de son efficacité (jusqu’à 3 500 personnes transportées par jour) et a permis de pallier en partie les problèmes liés à la traverse Matane – Baie-Comeau. L’incompréhension est d’autant plus grande que les sommes demandées pour effectuer les réparations sur L’Héritage 1 sont très raisonnables», soulignent-ils par voie de communiqué.

Ces derniers rappellent que la saison 2020 sera compromise advenant une décision négative dans l’octroi d’une aide gouvernementale. Pour les chercheurs du GRIDEQ, le silence du gouvernement sur ce dossier «démontre un manque de respect pour les habitants des territoires concernés».

Ils soutiennent que l’Héritage 1 ne se limite pas seulement à un rôle de navire, mais qu’il agit comme un pôle permettant aux entreprises et aux organismes locaux et régionaux de consolider un modèle de développement qui participe à la mise en valeur des territoires et du bien vivre en région.

Les chercheurs du GRIDEQ estiment qu’il est temps de reconnaitre l’importance, pour le Québec, de l’ensemble de ses régions, et de mettre en œuvre, par des gestes concrets tels que la prise en charge des réparations de L’Héritage 1, une véritable politique d’équité territoriale.

Rappelons que le gouvernement de François Legault et en particulier le ministre des Transports François Bonnardel ne se sont pas prononcés sur les demandes du comité citoyen Sauvons l'Héritage. En novembre dernier, Québec avait refusé la demande d'aide financière de près de 5 M$ afin de procéder aux travaux de mise à niveau du navire, suscitant l'ire de la population et de nombreux acteurs sociaux-politiques des deux rives.