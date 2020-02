Formation continue: VOLCAN est maintenant en activité

Outil indispensable pour la formation de la main-d’œuvre et le développement des compétences, le site Internet volcanbsl.com est au cœur d’une stratégie de communication qui sera déployée dans les prochains mois. VOLCAN est un point d’accès à des services-conseils, des formations et des solutions sur mesure pour les travailleurs, les entreprises et les organismes de la région de Rivière-du-Loup.

VOLCAN est une initiative de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), du Cégep de Rivière-du-Loup et de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. Pendant la dernière année, ces partenaires ont travaillé à la mise en place d’une offre concertée dans le but de faciliter l’accès à ses divers services d’accompagnement.

Le Regroupement des services de formation aux entreprises souhaite favoriser l’implantation d’une véritable culture de la formation continue au sein des organisations sur le territoire. Sa vision est que la région de Rivière-du-Loup devienne la référence en matière de développement des compétences de la main-d’œuvre au Québec. Ce projet novateur a bénéficié d’un soutien du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de même que de l’appui des principaux acteurs économiques de la région de Rivière-du-Loup.

La nouvelle plateforme volcanbsl.com présente un éventail de services : formation continue et sur mesure, services-conseils personnalisés, évaluation des compétences, analyse des besoins de formation, reconnaissance des acquis et des compétences, francisation et apprentissage de langues secondes sont des exemples de l’accompagnement proposé.

On retrouve sous l’onglet «Formation» plus de 100 formations de niveau professionnel, collégial et universitaire réparties dans 13 secteurs d’activités et offertes par des établissements d’enseignement reconnus. Ce sont plus de 150 formations qui ont été dispensées par des formateurs experts de contenu sur une période d’un an, bénéficiant ainsi à plus de 1 500 personnes et 200 entreprises de la région.

Dévoilée en octobre dernier, l’identité visuelle VOLCAN suggère la force, l’effervescence et l’énergie nécessaire au dépassement de soi et à la propulsion des talents. Les trois mots du slogan s’inspirent d’ailleurs du vocabulaire volcanique : fusion des services, formation offerte par des experts et propulsion des talents. Les employeurs et les travailleurs sont invités à faire appel à l’équipe par courriel : [email protected], par téléphone : 418 862-8226, ou par la page «Nous joindre» du site volcanbsl.com.