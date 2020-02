Entente de principe entre Alstom et Bombardier: Bernard Généreux suivra le dossier

Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup réagit à la suite de l’annonce de l’entente de principe pour l’acquisition de la division ferroviaire de Bombardier Transport par Alstom.

«Bombardier a su, à travers les années, créer de la richesse pour notre région et l’ensemble du Québec. Avec les gens d’ici, l’expertise d’ici, et l’argent d’ici, notre usine est unique au monde et est un véritable bijou pour les potentiels nouveaux acquéreurs. Il s’agit d’une nouvelle étape dans l’histoire de Bombardier Transport et nous devons regarder vers l’avant et être confiants que l’expertise des travailleurs et que les spécificités de l’usine, notamment la soudure au laser, soient conservées et reconnues.»

Il se dit convaincu que les dirigeants d’Alstom s’assureront de garder les opérations québécoises en vie, de conserver les acquis et les emplois des gens qui ont construit la région et qui y habitent. La compagnie française mentionne avoir pris des engagement forts envers le Québec, en particulier envers l’usine et les employés de La Pocatière. Bernard Généreux ajoute qu’il suivra personnellement l’évolution du dossier et fera valoir les avantages de La Pocatière aux éventuels acquéreurs, de concert avec les autres acteurs régionaux.