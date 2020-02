Le 45e Gala des Prestiges se tiendra le 6 février 2021

Après de mûres réflexions que le conseil d’administration de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL) a décidé que la 45e édition de son Gala des Prestiges se tiendra le 6 février 2021. La soirée qui se déroulait généralement à l’automne aura lieu dorénavant à l’hiver.

Le conseil d’administration ajoute que le choix de déplacer le Gala n’a pas été facile. Plusieurs éléments ont motivé cette décision, mais surtout le désir d’équilibrer le calendrier des activités de la CCMRCRDL et de considérer les autres chambres de commerce du KRTB qui organisent des soirées reconnaissances pour leurs entreprises, notamment le gala des Basques et celui du Témiscouata qui se tiennent eux aussi en novembre.

«Nous étions très limités dans notre échéancier à cause de la période estivale. En septembre, nous devions du même coup lancer notre programmation, organiser l’activité de la rentrée et gérer tout le processus de mise en candidature du gala», explique Marie-Hélène Collin, directrice générale. Par ce choix, la CCMRCRDL cherche aussi à mieux mettre en valeur les finalistes, et ce, sur une période plus longue.

Le Gala des Prestiges est une occasion de mettre en lumière les entreprises et les entrepreneurs membres de la CCMRCRDL qui se démarquent de différentes façons. Le 2 novembre dernier, sous le thème «Superhéros», ce sont 25 finalistes départagés dans 8 catégories qui se sont démarqués et qui ont été mis en évidence. Au total, 14 Prestiges ont été remis à 13 entreprises différentes.