Souper-conférence sur les solutions à la rareté de main-d’oeuvre

Depuis quelques années, les entreprises éprouvent de plus en plus de difficultés à recruter du personnel. Dans ce contexte, le Comité emploi de la MRC les Basques s’est penché sur des solutions possibles à l’intention des entreprises du territoire. Cet évènement est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Dans le cadre de l’évènement «Le Bas-Saint-Laurent : en action pour l’emploi» le Comité emploi des Basques invite la population à un souper-conférence qui aura lieu le mercredi 19 février, à la salle de la Fromagerie des Basques. Dès 17 h 30, les participants seront accueillis avec un cocktail et des fromages de la région et suivra un souper aux saveurs d’ici.

Deux conférenciers agrémenteront le souper. Julie Dubé, qui agit à titre de conseillère aux entreprises, bureau de Services Québec de Trois-Pistoles, débutera la rencontre avec la présentation des programmes offerts aux entreprises par Services Québec. Par la suite, Maxime Chouinard, conseiller en ressources humaines, HDO Hainse développement organisationnel, présentera une conférence sur l’accueil, le maintien et la rétention, une solution à la rareté de main-d'œuvre.

L’inscription à ce souper-conférence se fait par téléphone au 418 851-1481 ou par courriel au [email protected] au plus tard le vendredi 7 février 2020.