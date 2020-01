Solutions Webilio remporte la 1ère position de la Coupe des startup

L’entreprise Solutions Webilio a obtenu la 1ère position dans le cadre de la 3e édition de La Coupe des startup présentée par RBC lors de l’arrêt qui s’est tenu à Rivière-du-Loup le 21 janvier.

Ce concours est organisé par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) en collaboration avec la Jeune chambre de Rivière-du-Loup, et représente la première étape de la compétition internationale «Get in the Ring».

La Jeune chambre de Rivière-du-Loup était très enthousiaste à l’idée que cette compétition permette aux entrepreneurs de Rivière-du-Loup de se faire connaitre et de vivre une expérience unique qui leur a permis d’apprendre et de devenir meilleurs.

La prochaine étape pour Solutions Webilio sera d’affronter les gagnants de chaque arrêt canadien afin de défendre son titre lors de la finale nationale à Québec, le 16 avril. L’entreprise remportant le titre de champion canadien recevra 20 000$ et sera propulsée à la finale internationale pour la compétition «Global Meetup - Get In The Ring».

La Coupe des startup a pour mission d’apporter le soutien et l’accompagnement nécessaire aux jeunes entrepreneurs.es francophones en leur prodiguant les enseignements et conseils appropriés par le biais d’experts soigneusement identifiés pour répondre à leurs besoins spécifiques et à leurs problématiques de croissance. Ce sont deux jours d’analyse poussée à l’issue desquels les participants parviennent à entrevoir des pistes de solutions leur permettant de surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin.