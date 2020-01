Maintien à domicile des aînés : n’hésitez pas à réclamer le crédit d’impôt

Vous avez 70 ans ou plus, vos revenus sont modestes et la perspective de devoir éventuellement quitter votre maison pour vivre dans un centre d’hébergement public vous inquiète? Si oui, sachez que le crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés pourrait contribuer à retarder, voire à éviter cette situation.

En effet, cette aide financière accordée par Revenu Québec qui comprend plusieurs dépenses admissibles, telles que les services d’entretien ménager et les soins infirmiers, vous permet de demeurer chez vous le plus longtemps possible.

Sont admissibles les personnes de 70 ans et plus qui résident au Québec le 31 décembre de l’année durant laquelle les services d’aide ont été reçus. Si l’âge de 70 ans a été atteint au cours de cette année, seules les dépenses réalisées à partir de ce jour seront comptabilisées pour le calcul du crédit. Enfin, seulement l’un des deux conjoints d’un couple peut réclamer l’aide fiscale, le cas échéant.

Calcul du montant du crédit

Le montant peut varier en fonction de votre revenu familial et donc diminuer si celui-ci dépasse une certaine somme. Votre demeure, selon que vous êtes propriétaire, locataire, en copropriété ou dans une résidence certifiée pour personnes âgées, a également un impact sur les dépenses concernées. Par exemple, un locataire peut se faire rembourser 5 % de son loyer mensuel, tandis qu’un propriétaire voit les frais d’entretien de son terrain être admissibles au crédit.

Le crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés peut indemniser jusqu’à 35 % de vos dépenses admissibles annuelles. Faites-en la demande au moment de remplir votre déclaration de revenus.