Vincent Beauchesne fait l’acquisition de V. Martin & Fils Auto

Importante transaction dans le monde régional de l'automobile, alors que Vincent Beauchesne, déjà aux commandes de Rivière-du-Loup Mitsubishi, se porte acquéreur de V. Martin et Fils Auto, concessionnaire Dodge, Jeep, RAM et Chrysler à Témiscouata-sur-le-Lac (secteur Notre-Dame-du-Lac).

Le tout sera officiel le 1er janvier 2020. «Je me suis fait approcher il y a plusieurs mois par un tiers afin de prendre la relève de M. Ghislain Martin qui dirige la concession depuis 53 ans. J'ai décidé de sauter à pieds joints dans l'aventure! V. Martin et Fils Auto, c'est une belle histoire familiale, tout comme celle des Beauchesne à Rivière-du-Loup. Ça vient rejoindre les valeurs qui nous sont chères.»

De son côté, Ghislain Martin quitte avec le sentiment du devoir accompli. «J'ai pris la relève de mon père Venant en 1967. Il avait démarré les activités de son garage dès 1945, soit dix ans avant d'obtenir la franchise Chrysler. Je suis confiant que les nouveaux propriétaires sauront poursuivre notre œuvre et faire rayonner l'entreprise pour de nombreuses années à venir et j'en profite pour remercier nos fidèles clients du Témiscouata et du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick.»

Ainsi, la famille Beauchesne porte à sept le nombre de marques de véhicules qu'elle proposera dorénavant à sa clientèle à travers ses concessions : Ford, Mitsubishi, et bientôt, Chrysler, Dodge, Jeep, RAM et en nouveauté, Fiat.

Vincent Beauchesne indique de plus que les emplois seront maintenus à Témiscouata-sur-le-Lac.