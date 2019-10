Premier Tech honorée lors des Prix Créateurs d’emplois du Québec

L’entreprise Premier Tech de Rivière-du-Loup fait partie des 38 entreprises honorées lors de la troisième édition des Prix Créateurs d’emplois du Québec au Centre des congrès de Québec. L’entreprise a remporté le prix «Champion» pour la région du Bas-Saint-Laurent, dans le cadre de ce grand rendez-vous économique national.

Depuis 95 ans, Premier Tech a fait une grande différence au chapitre de l’emploi non seulement dans la région du Bas-Saint-Laurent, où elle a conservé son siège social, mais dans les 27 pays à travers le monde où elle est présente.

En 2018, en plus de réaliser des missions de recrutement international en France, en Tunisie, au Maroc et au Brésil, elle a organisé une tournée d’embauche dans neuf villes du Québec, où elle a rencontré plus de 300 candidats potentiels.

Premier Tech connait une croissance soutenue depuis plus de 30 ans et réalise aujourd’hui des ventes totalisant 900 millions de dollars. En 2018, l’entreprise a créé quelque 345 emplois dans ses installations à travers le monde, dont 106 au Québec.

GROUPE GIBO

Notons par ailleurs qu’une entreprise de Saint-Pascal, Groupe Gibo, a remporté le prix «Coup de cœur» lors de cette même soirée. Groupe Gibo a retenu l’attention des membres du jury non seulement pour sa croissance de 30 %, mais également pour ses bonnes pratiques en matière de développement durable et pour son approche novatrice auprès de son personnel.

Au cours des derniers mois, un jury indépendant de haut niveau a évalué chaque candidature

aux Prix Créateurs d’emplois du Québec en fonction du nombre d’emplois créés au cours de l'année 2018, du nombre d’emplois maintenus, des approches utilisées qui ont mené à cette réussite et de la prise en compte du développement durable dans la création d'emplois.

Les Prix Créateurs d’emplois du Québec ont été créés par Fondaction, le Conseil de patronat du Québec et la Corporation des parcs industriels du Québec.

Sur la photo, de gauche à droite, Léopold Beaulieu, président directeur général de Fondaction, Pierre Talbot, vice-président principal innovation pour Premier Tech et François Dussault, directeur général (Usine de La Pocatière) et leader opérations.