Le restaurant Les Jardins de Lotus deviendra la Boite à sushi

La semaine dernière, les Jardins de Lotus de Rivière-du-Loup, en vente en raison du manque de main-d’œuvre, ont finalement trouvé preneur. Amélie Marsot et René Cimon, propriétaires de la Boite à sushi de Trois-Pistoles, ont fait l’acquisition du commerce et du bâtiment situé au 334, rue Lafontaine.

«Quand j’ai appris que Les Jardins de Lotus étaient à vendre, je n’ai même pas hésité. La bâtisse comprend des logements, et il y a également un potentiel de développement en bas, où était située la Nouillerie», explique Amélie Marsot.

L’ouverture prévue de la Boite à sushi, version louperivoise, sur la rue Lafontaine, est prévue pour la mi-janvier 2020. Mme Marsot y voit une occasion de développer de nouveaux projets, et croit que la clientèle louperivoise est prête et ouverte à faire des découvertes culinaires asiatiques.

«Ça fait huit ans environ que je regardais pour aller à Rivière-du-Loup et que j’attendais une opportunité. J’avais besoin de changement d’énergie et de défis. La stimulation des autres entrepreneurs a aussi joué un rôle dans cette décision», explique Amélie Marsot. Cette dernière œuvre depuis 31 ans dans le domaine de la restauration. La Boite à sushi est ouverte sur la rue Notre-Dame Ouest à Trois-Pistoles depuis maintenant 12 ans.

«Je suis tombée en amour avec la cuisine asiatique il y a 28 ans. C’est le père de mon fils qui m’en a montré les rudiments avec sa famille, à Montréal. Lorsque je suis revenue en région, j’ai amené mon bagage culinaire avec moi il y a 12 ans, et les sushis n’étaient pas connus comme ils le sont maintenant», précise Amélie Marsot. Cette dernière ajoute avoir besoin de du dynamisme d’autres entrepreneurs pour relever d’autres défis.

«En s’installant à Rivière-du-Loup, on va entrer dans une synergie entrepreneuriale toujours en mouvement. Nous avons beaucoup de clientèle qui vient nous voir et qui fait la route à partir de Rimouski ou encore de Rivière-du-Loup», explique le conjoint d’Amélie Marsot et partenaire d’affaires, René Cimon.

Marie-Ève Landry assurera la gérance du restaurant de Trois-Pistoles afin de continuer à desservir la clientèle locale, les deux commerces seront donc ouverts simultanément. La Boite à sushi compte sept employés et est ouverte à l’année.