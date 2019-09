Paméla Bérubé finaliste au concours Prix Femmes d'affaires du Québec (PFAQ)

Les 27 finalistes du 19e concours Prix Femmes d'affaires du Québec (PFAQ) qui seront honorées le 5 novembre lors du gala de remise de prix ont été dévoilées et la femme d'affaires louperivoise Paméla Bérubé, présidente de PB Dimension RH figure parmi eux.

Rappelons qu'en mai dernier, Mme Bérubé a remporté le prix Entrepreneur lors du Gala RH de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CHRA) qui a eu lieu à Montréal.

Seront également reconnues au gala, les trois finalistes qui se sont illustrées dans la catégorie Entrepreneure à propriété féminine certifiée du cinquième concours Prix Développement économique Féminin.

Le jury de sélection indépendant présidé par Danièle Bergeron, administratrice de sociétés, a choisi ces 30 finalistes après l'étude de nombreuses candidatures provenant de plusieurs secteurs et de toutes les régions du Québec.

Les Prix sont sous la coprésidence d'honneur de Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal et d'Éric Bédard, associé directeur, région de Québec, chez Fasken.

Le gala est un haut lieu de réseautage. Sous les applaudissements nourris de plus de 1000 femmes et hommes d'affaires, les trophées seront remis aux finalistes apparaissant sur la liste jointe et, de plus, les noms des 10 lauréates seront dévoilés le mardi 5 novembre au Palais des congrès de Montréal.

RFAQ

Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec contribue depuis 38 ans au leadership féminin, au développement économique et à l'épanouissement professionnel de ses membres. Il est le partenaire privilégié du succès des femmes en facilitant leur accès aux marchés et en créant des relations d'affaires et humaines durables.