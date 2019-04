La Coop Agriscar acquiert le centre de rénovation Camille Dumais de Saint-Pascal

La Coop Agriscar a confirmé avoir fait l’acquisition du centre de rénovation Camille Dumais. Le commerce familial, fondé en 1953 à la ville de Saint-Pascal, est établi dans un bâtiment de deux étages possède une longue histoire dans la collectivité.

Le magasin opérera simplement sous le nom Camille Dumais, précise Marco Dumais, directeur général de La Coop Agriscar. «Il renouera du même coup avec ses racines alors qu’il se joint à un réseau qui, en plus d’être reconnu pour la qualité de ses produits et services, est 100 % québécois», ajoute-t-il.

«Nous sommes ravis de pouvoir compter cette entreprise, dont la réputation n’est plus à faire dans la région, au sein de notre grande famille. L’union de notre expertise à celle de leur équipe propulsera le magasin vers de nouveaux sommets tout en continuant d’offrir aux citoyens des environs un service à leur image qui répond à leurs besoins» a mentionné M. Dumais.

L’équipe de plus d’une quarantaine d’employés demeurera en poste de même que les anciens propriétaires, Raynald et Gaétan Dumais, qui continueront d’occuper des fonctions au niveau de la gestion du magasin.

Déjà propriétaire de cinq quincailleries oeuvrant sous les enseignes BMR et Unimat, cette acquisition portera à six le nombre des magasins de La Coop Agriscar.

Fondée en 1929, la Coop Agriscar est la propriété de 421 membres sociétaires, de 670 membres auxiliaires et de 86 membres juniors. Elle emploie 100 personnes réparties dans les MRC des Basques, de Rivière-du-Loup et du Kamouraska et cumule des ventes de plus 42 M$.