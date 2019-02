Le congrès de la FPJQ à Rivière-du-Loup ?

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) pourrait-elle tenir son congrès annuel à Rivière-du-Loup ? La coordonnatrice de l'organisme, Leslie Humblot, était de passage ce jeudi 28 février afin d'en jauger la possibilité.

En compagnie de Monique Dionne, directrice générale de Tourisme Rivière-du-Loup, Mme Humblot a visité différents sites de la Ville. «Pour des raisons de logistiques, le congrès se tient près des grands centres comme Québec et Montréal, mais la qualité des installations en régions, comme ici, nous permet maintenant de regarder de nouveaux horizons», a commenté la représente de la FPJQ.

«Une des particularités de Rivière-du-Loup, c'est l'accueil. Ici, c'est toute la communauté qui reçoit. C'est un ensemble et c'est ce que nous leur présentons dans la tournée aujourd'hui», souligne la directrice générale de Tourisme Rivière-du-Loup.

La capacité d'accueil de 301 chambres de l'Hôtel Universel n'est certes pas étrangère à la présence de la représentante de la FPJQ. Mais comme elle l'a elle-même souligné, les attraits touristiques et les autres établissements louperivois auront aussi un poids dans la balance décisionnelle.

Bon an, mal an, c'est plus de 400 journalistes et futurs journalistes qui participent à ce congrès.

