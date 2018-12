Boucherie Bégin est vendue

À partir du 31 décembre, les propriétaires de la Boucherie Bégin de Rivière-du-Loup, Carole Pelletier et Benoit Bégin vendront leur entreprise à trois de leur employés, marquant ainsi la fin d'une belle aventure. La Boucherie Bégin sera gérée à partir du 1er janvier par Carl Deschesne, David Bariault et Francis Martin.

Ces derniers travaillent au sein de la compagnie depuis quelques années déjà, certains depuis près de six ans. D'après Mme Pelletier et M. Bégin, «ils ont à coeur leur réussite tout comme nous avions à coeur la nôtre. Nous leur avons transmis notre savoir et notre passion et nous sommes certains qu'ils sauront relever ce grand défi qu'est d'amener à un autre niveau ce joyau régional qu'est Boucherie Bégin».

Carole Pelletier et Benoit Bégin remercient leur clientèle pour la confiance qu'elle leur a accordée pendant presque 25 ans. En remettant leur entreprise entre les mains de Carl Deschesne, David Bariault et Francis Martin, les propriétaires souhaitent prendre du temps pour eux, pour leurs enfants et leurs petits-enfants.

Après avoir eu pignon sur rue pendant 18 ans à Dégelis, Boucherie Bégin Spécialités s'est installée à Rivière-du-Loup en mai 2012 à la suite d'un investissement d'environ 150 000 $. Les propriétaires avaient par la suite cessé les activités de la boucherie du Témiscouata en 2014.