Sports Experts: la famille Proulx passe le flambeau

La transaction s'est conclue le mardi 4 septembre à Québec, Hélaine et Claude Proulx ont vendu leur boutique Sports Experts de Rivière-du-Loup à Gestion Groupe M. Boucher Sports qui détient déjà une vingtaine de boutiques au Québec dont le Sports Experts | Atmosphère de Rimouski.

«C'est 54 ans de boutique. C'est notre père à Hélaine et moi qui a fondé la Boutique du sportif qui était situé sur la rue Lafontaine où se trouve aujourd'hui la pharmacie Jean Coutu. Ce n'est pas une décision facile. Ce n'est pas pour une question d'argent, mais plutôt de sentiment», raconte Claude Proulx.

Hélaine et Claude se disent toutefois heureux de confier l'entreprise au groupe de Martin Boucher. «Ils ont une bonne réputation et surtout, ils ont une ligne directrice, une structure. Ils savent où ils veulent aller et Martin est déjà venu ici rencontrer les employés.»

Les anciens propriétaires ont profité de leur tribune pour remercier les employés et nombreux clients. «C'est 54 ans de boutique, dont une trentaine pour moi et une quarantaine pour Hélaine. Ce n'est pas banal, alors merci», à souligné Claude Proulx.

Hélaine et Claude Proulx ont confirmé qu'ils demeureront dans l'entourage des nouveaux actionnaires quelques mois afin d'assurer une transition harmonieuse.

ACQUÉREUR

Pour Martin Boucher, président et directeur général, l'acquisition de la boutique louperivoise allait de soi. «Nous sommes déjà présents à Québec, Lévis, Montmagny et Rimouski. Le marché est intéressant d'autant que le magasin est en santé et qu'Hélène et Claude comptaient déjà sur une super équipe.»

M. Boucher entrevoit déjà des opportunités pour l'avenir. Son groupe détient maintenant 26 boutiques, parmi les bannières Sports Experts, Atmosphère, Hockey Experts et L'Entrepôt du Hockey. L'entreprise compte aujourd’hui plus de 800 employés et il est le plus important franchisé de FGL Sports Ltée.