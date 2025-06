Halte multiservice de Kataskomiq : la phase 2 est lancée 

L’important projet de halte multiservice de Kataskomiq, à Saint-Antonin, poursuit sa progression. La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk a confirmé avoir lancé la deuxième phase des travaux, le jeudi 29 mai.

Après avoir complété la phase 1, en octobre 2024, les équipes ont récemment amorcé la mise en place du parc de ravitaillement pour camions de type «Cardlock».

Cette étape comprend différents points d’intérêts, dont l’installation des réservoirs souterrains et la construction de la marquise. Des travaux de pavage, l’installation des lampadaires et l’aménagement paysager du site sont aussi au programme.

La PNWW soutient que l’offre de diesel commercial directement sur place, en bordure de l’autoroute 85, renforcera l’attrait de Kataskomiq comme «point de service clé sur le territoire».

Stéphanie Gagné, coordonnatrice aux communications, précise que le parc de ravitaillement pour camions devrait se poursuivre jusqu’en octobre 2025 pour une ouverture souhaitée en novembre.

Notons que la finalisation des plans et devis pour l’aménagement du bâtiment principal de la halte et de ses aires fonctionnelles et de repos se poursuit en parallèle. Les travaux de cette portion du chantier devraient se dérouler de mai 2026 à septembre 2027.

L’ouverture de la halte, incluant la station-service, le dépanneur et le restaurant, est désirée pour octobre 2027.