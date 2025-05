Eau potable : Rivière-du-Loup mise en demeure par Cacouna 

Le conseil municipal de Rivière-du-Loup reporte l’adoption d’un projet de règlement qui doit permettre à 23 résidences de la rue Beaubien (route 291), situées sur le territoire de la municipalité de Cacouna, de régler une problématique majeure et récurrente d’eau contaminée.

En effet, la municipalité de Cacouna a fait parvenir dans les derniers jours une mise en demeure à la Ville de Rivière-du-Loup l’intimant de cesser ses démarches en ce sens, bien qu’une annexion de territoire soit une procédure tout à fait légitime et prévue par la loi.

Puisque la santé de citoyens est en jeu, le conseil municipal louperivois désire laisser le temps à la municipalité de Cacouna de réévaluer ses options et de communiquer clairement ses intentions aux citoyens concernés de la rue Beaubien.

«L’annexion partielle nous permettrait de brancher les résidences touchées à notre réseau d’aqueduc, qui se rend tout près, explique la directrice générale, Marie-Catherine Bégin-Drolet. Le ministère des Transports du Québec, qui a reconnu sa faute dans la contamination des puits privés par l’utilisation de fondants en période hivernale, a confirmé être en faveur de la solution proposée par la Ville et vouloir assumer la totalité de la facture, de manière à corriger le problème de façon efficace et permanente.»

L’automne dernier, à la suite d’un reportage choc, des citoyens inquiets avaient communiqué avec les autorités de la Ville pour connaître leur position. Sensibles à leurs préoccupations, les membres du conseil municipal avaient alors accepté d’analyser les options disponibles. Elles ont été présentées aux personnes concernées lors d’une rencontre d’information, où ils étaient venus nombreux, et à la suite de laquelle la Ville a reçu de leur part une demande d’annexion de territoire en bonne et due forme afin de joindre la communauté louperivoise et se connecter au réseau d’aqueduc municipal.

LE CAS DU PARC DE L’AMITIÉ

Pour le conseil municipal de Rivière-du-Loup, l’annexion partielle de territoire est la solution la plus simple et la plus équitable, surtout qu’elle n’entraînerait pas de frais supplémentaires pour ses citoyens.

«Une entente intermunicipale, telle que celle que nous avons avec la municipalité voisine de Notre-Dame-du-Portage, n’est pas souhaitable, précise le trésorier de la Ville, Jacques Moreau. Ce type d’entente oblige les contribuables louperivois à assumer l’ensemble des coûts relatifs à l’assainissement de l’eau et à l’entretien du réseau, alors que les résidents du parc de l’Amitié payent l’eau au volume consommé seulement, à un tarif qui leur est favorable, déterminé en 2013 par la Commission municipale du Québec, et contre lequel la Ville n’a aucun recours. Par contre, nous avons une obligation de service envers les résidents de Rivière-du-Loup, lorsque le contexte nous le permet. Puisque l’aqueduc se rend tout près du site touché et que les coûts du projet ne seraient pas assumés par les Louperivois, l’annexion partielle nous apparait la seule option envisageable.»