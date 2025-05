Traverse : près de 34 M$ pour les infrastructures temporaires de Cacouna 

Les travaux de mise en place des infrastructures maritimes temporaires permettant d’accueillir le service de traversier au port de Gros-Cacouna nécessiteront un budget frôlant 34 M$, prévoit la Société québécoise des infrastructures (SQI). Cela représente plus du tiers du budget maximal de 90 M$ alloué pour l’ensemble du projet.

Cette information est tirée d’un document annexé à un nouvel appel d’offres lancé par la SQI pour ce chantier d’envergure, le 29 mai. Le journaliste Patrick Bergeron, de Radio-Canada Bas-Saint-Laurent, a été le premier à écrire sur le sujet.

Le budget de 34 M$ comprend notamment les couts directs des travaux, ainsi que les équipements fixes, mobiles et spécialisés. Près de 20 M$ sont prévus pour le «génie maritime et la structure maritime», ainsi que 11 M$ pour la «structure du bâtiment et le génie civil».

La somme exclut toutefois les taxes applicables, les honoraires, les transactions immobilières, les travaux de compensation environnementale, la contingence de construction et plus encore, précise la SQI dans ce document.

L’installation des infrastructures maritimes temporaires fait partie de la première de trois phases de travaux, lesquelles comprennent également la construction des installations permanentes et le démantèlement des premières installations. L’échéancier qui y est présenté demeure «provisoire» et représente le «scénario le plus probable».

Ainsi, si tout se déroule pour le mieux, la première phase débuterait en novembre 2026. La STQ prendrait possession des installations temporaires en mai 2028, période de l’année où le traversier reprend ses traversées après la pause hivernale.

C’est donc dire qu’environ 18 mois de travaux seraient nécessaires pour la mise en place du site, incluant la construction d’un chemin d’accès, l’installation des infrastructures temporaires elles-mêmes, la construction des voies d’attentes et du stationnement, ainsi que le passage des services électriques et municipaux.

Une billetterie et des installations sanitaires portables pour les usagers et les opérations seraient aussi aménagées au même moment.

INSTALLATIONS PERMANENTES

La deuxième phase, celle permettant la réalisation du quai permanent, serait lancée en janvier 2029. À ce jour, les travaux sont évalués à 55,6 M$, excluant à nouveau différentes sommes dont les taxes applicables. La mécanique industrielle lourde (24,6 M$) et le génie maritime et structure maritime (13,5 M$) représentent les spécialités les plus onéreuses du projet.

Cette phase, d’une durée estimée à 22 mois, donc jusqu’en octobre 2030, comprend la construction des infrastructures maritimes, des bâtiments et des aménagements terrestres exclus de la première phase. Notons que le quai serait réalisé en même temps que les bâtiments permanents et la finition des travaux d’aménagement terrestre.

Rappelons que l’infrastructure doit s’implanter dans la portion nord-est du havre du port de Gros-Cacouna, sur un site d’une superficie totale d’environ 58 055 mètres carrés.

Le projet comprend également une aire d’attente pour les véhicules d’une capacité de 171 véhicules, une aire de stationnement de 85 emplacements, une gare fluviale d’environ 520 mètres carrés et un entrepôt multifonctionnel de 300 mètres carrés, entre autres.

La SQI souligne que «ces nouvelles infrastructures visent à améliorer le service de la traverse, à accueillir le nouveau navire identifié à cette traverse et à diminuer les contraintes opérationnelles et environnementales actuellement existantes».

La mise en service officielle de la nouvelle traverse par la STQ est prévue pour mars 2031. Le démantèlement des installations temporaires serait effectué par la suite sur une période d’environ 23 semaines.

