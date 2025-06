Le maire de Dégelis récompense les finissants

Pour une quatrième année consécutive, le maire Gustave Pelletier poursuit son investissement dans l’avenir des jeunes de l’École secondaire de Dégelis. En effet, le 26 mai dernier, il a remis un chèque de 5 000 $ à Mme Annie Gagné, directrice de l’École secondaire, et à Mme Marise Chouinard, enseignante.

Afin que le chèque soit distribué en bourses d’études aux élèves qui ont fait preuve de persévérance en améliorant leurs résultats scolaires et qui souhaitent poursuivre leurs études postsecondaires.

Cette initiative vise particulièrement les jeunes issus de milieux plus modestes qui ne bénéficient pas déjà de bourses pour leurs performances académiques ou qui ne proviennent pas de familles aisées. L’objectif est d’encourager ces élèves à persévérer dans leur parcours scolaire et de contribuer à la réduction du décrochage.

Depuis 2022, le maire Pelletier a fait de cet engagement une priorité, en consacrant une partie de sa rémunération annuelle à cette cause importante, et ce, jusqu’à la fin de son mandat en 2025. Il témoigne ainsi de sa conviction que la réussite scolaire est un élément clé du développement et du rayonnement de la communauté dégélisienne.

La cérémonie de remise de ces bourses aura lieu lors du bal de fin d’année le 21 juin prochain; un moment d’émotion et d’encouragement pour les lauréats, leurs familles et toute la communauté.