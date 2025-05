Le CISSS lance la journée de la recherche au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent présente la journée de la recherche, une première sur le territoire. Lors de cet événement, plusieurs conférences seront présentées afin de mettre en lumière l’importance de la recherche en région et faire rayonner les projets de recherche qui se déroulent au sein de l'organisme.

Cet événement a pour objectif d’apporter un soutien aux infirmières novices lors de leur transition vers le milieu du travail, de l’esprit critique en médecine et du bien-être des femmes enceintes et leur adaptation à la parentalité.

Avec quelque 180 projets de recherche en cours, le CISSS du Bas-Saint-Laurent se positionne comme un acteur incontournable de la recherche en santé et services sociaux. Au total 60 chercheurs et chercheuses sont actifs au sein de l’organisation et sont soutenus par une équipe composé d'environ 20 personnes, notamment des professionnels de recherche.

Il est à noter que depuis 2023, le CISSS du Bas-Saint-Laurent possède son propre fonds de recherche doté d’une enveloppe de 462 000 $, et ce, grâce à l’engagement essentiel de quatre fondations de la région, soit la Fondation Santé Rimouski, la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, la Fondation Santé Mitis et la Fondation Action-santé de la Matapédia.

Le fonds a pour objectif de financer des projets par et pour le CISSS et a permis le déploiement de deux axes de recherche, soit l’axe santé et services sociaux dans les communautés rurales et éloignées et l’axe recherche clinique et sciences biomédicales.

Par le biais de l’innovation et l’avancement des connaissances, la recherche au CISSS du Bas-Saint-Laurent constitue un levier stratégique pour soutenir les missions de soins et de services, améliorer les pratiques en répondant aux besoins des clientèles de la région et donner accès à des thérapies innovantes.