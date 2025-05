Plus de services pour les personnes atteintes de cancer dans l’Est du Québec

L’Association du cancer de l’Est du Québec offrira les services de vente et d’ajustement de prothèses mammaires, de vente de vêtements adaptés et de prêt de prothèses capillaires de Chez Martine à Sept-Îles et Matane de façon sporadique comme elle le fait déjà à Baie-Comeau depuis l’automne dernier. La clientèle de Rivière-du-Loup, de la Matapédia et de la Haute-Gaspésie aura accès à ce service prochainement.

Annie Soucy, conseillère spécialisée de Chez Martine de l’Association du cancer de l’Est du Québec, sera à l’Hôpital de Matane les 16 et 17 juin pour offrir le service. Les dames intéressées devront prendre rendez-vous au 418-750-5712.

L’Association offre le service de Chez Martine à la clientèle de la Côte-Nord et aussi prochainement d’autres régions de l’Est du Québec. L’entreprise est reconnue comme le chef de file à l’est de Québec dans les services de vente de prothèses mammaires et de vêtements adaptés, qu’il s’agisse de soutiens-gorge adaptés, sous-vêtements, vêtements de nuit ou maillots de bain. Mme Soucy a d’ailleurs reçu la certification de l’Association canadienne des techniciennes en ajustement de prothèses mammaires d’Amoena.

«Mentionnons que le développement des services de Chez Martine dans tout l’Est-du-Québec, est rendu possible grâce à la générosité de la Fondation philanthropique de la Famille Coiteux qui a remis un montant de 20 000 $ à l’organisme», selon Audréane Brillant, directrice du financement et des communications à l’Association du cancer de l’Est du Québec.

Fondée en 1982, l’Association du cancer de l’Est du Québec travaille à offrir des services à la fois humains, accessibles et réconfortants aux personnes touchées par le cancer dans les communautés du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles de-la-Madeleine.