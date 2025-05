Biscuit Sourire: une réussite pour la Maison de la Famille du Grand Portage

Cette année, la semaine du «Biscuit Sourire», réalisée en collaboration avec la Maison de la Famille du Grand-Portage de Rivière-du-Loup et Tim Hortons, a réussi à générer une somme de 39 628 $. À l’occasion de ce succès, une rencontre s’est tenue le 20 mai en début d’après-midi au sein de l’organisme en présence des équipes des deux organisations.

Depuis maintenant une dizaine d’années Tim Hortons et la Maison de La Famille du Grand Portage sont partenaires pour le projet «Biscuit Sourire». L’an dernier, l’évènement avait permis d’amasser 37 546 $. Cette année, les ventes de biscuits ont rapporté une somme supérieure de 2 082 $, un record jusqu’à maintenant.

Pendant une semaine, du 28 avril au 4 mai, 14 444 biscuits ont pu être vendus aux commerçants et aux acheteurs dans les différents points de vente Tim Hortons, ici à Rivière-du-Loup et à Saint-Antonin. Le projet a nécessité autant de ressources matérielles qu’un grand nombre de personnes.

«On a recruté 33 bénévoles à temps plein de 8 h à 16 h, dans chaque Tim Hortons il y avait un employé de la Maison de La Famille. On a fait cuire des biscuits nous-mêmes cependant on a également reçu de l’aide de l’Hôtel Universel. Un grand merci à Bruno Desroches, cuisinier, Danny Dupont et Martin Lévesque, directeur de l’hôtel Universel à Rivière-du-Loup», confie la directrice générale de la Maison de la Famille du Grand-Portage, Julie Bélanger.

Le projet a su réunir organisation et partage selon la propriétaire du Tim Hortons à Rivière-du-Loup et Saint-Antonin, Sandra Savoie.

«Je trouve que nous avons un très beau partenariat avec la Maison de la Famille du Grand-Portage, car ils se sont toujours montrés très organisés dans ce projet commun. Désormais, ils font partie de notre famille. En effet, ils apportent beaucoup à la communauté avec l’aide de leurs bénévoles. Je tiens à remercier également nos employés Tim Hortons qui mettent leur cœur et la main à la pâte. Tout cela a permis d’amasser une somme phénoménale comme cette année. C’est une semaine intense qui requiert beaucoup de temps, d’efforts, d’organisation, et tout cela ils l’ont.»

UNE CAMPAGNE CRÉATIVE

Avec une recette changée cette année, incluant plus de beurre et de morceaux de chocolat la vente des biscuits a obtenu un franc succès. L’engouement autour du projet s’est aussi manifesté grâce à une bonne campagne de communication.

«On a posté beaucoup de contenus vidéos sur notre page Facebook davantage une semaine avant l’évènement afin de créer un engouement autour du partenariat Tim Hortons et La Maison de La Famille du Grand Portage. Durant la semaine de l’évènement «Biscuit Sourire», on organisait un concours chaque jour où on demandait aux personnes de poster leur photo avec le fameux biscuit sous notre publication afin de gagner un prix d’une valeur de 150 $», explique la coordinatrice à la Maison du Grand-Portage, Josée Caron.

PLUS QU’UN PROJET LUCRATIF

Pour la directrice générale de la Maison de la Famille du Grand Portage, ce partenariat va bien au-delà d’un simple projet caritatif. «Avec Biscuit Doré [nom donné par la chaine au fameux biscuit], on peut se permettre d’aider encore plus de familles que ce soit pour des besoins de nourriture, de vêtements ou de garde d’enfants. Il contribue aussi à nos projets et nous donne la possibilité de faire grandir notre organisme», souligne Mme Bélanger avec reconnaissance.

L’implication de plusieurs acteurs autour de ce projet communautaire montre la grandeur du besoin à apporter pour les familles en difficulté financière.

Le directeur général des Tim Hortons à Rivière-du-Loup et Saint-Antonin, Idris Gadou, constate la différence d’implication des entreprises en France avec les organismes communautaires comparé au Québec.

«Personnellement, moi je viens de France et c’est vrai qu’on ne voit pas de grosses entreprises avoir un impact pour les causes humanitaires ou autre. En arrivant ici au Québec, ça nous rappelle que malgré qu’on soit une grande chaîne nationale ou autre, on est comme tout le monde. Et on peut apporter à notre échelle un gros soutien, notamment d’une manière locale.»

Selon eux, le renouvellement du partenariat chaque année conduit à l’apprentissage, mais aussi à l’amélioration sur la gestion du projet ce qui permet d’avoir une belle progression constante.

Un projet qui repose finalement sur des valeurs fondamentales du quotidien, comme la famille.