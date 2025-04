Besoin d’un avis juridique ? Les Québécois auront accès à des conseils gratuits

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) est fier d'annoncer la 44e édition de sa Clinique juridique téléphonique, qui se tiendra le samedi 26 et dimanche 27 avril 2025, de 9 h à 16 h. Cet événement, devenu une tradition, permettra aux citoyens du Québec de bénéficier de conseils juridiques gratuits offerts par des avocats et notaires bénévoles.

Lors de la dernière édition, près de 1 800 personnes ont été aidées grâce à cette initiative, témoignant de son impact et de sa pertinence pour contribuer à un plus grand accès à la justice au Québec.

SITUATIONS DU QUOTIDIEN

Alors que les besoins sont considérables, les juristes bénévoles pourront guider la population dans des situations parfois complexes et délicates.

- Droit du travail : licenciement injustifié, harcèlement au travail, droits des employés.

- Droit du logement : problèmes avec le propriétaire, vices cachés, droits des locataires.

- Gestion des successions : partage d'héritage, contestation de testament.

- Conflits de voisinage : nuisances sonores, délimitation de terrain.

- Droit de la jeunesse : protection des droits des enfants, contestation d’une décision de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), comprendre les droits de vos enfants.

- Droit pénal et criminel : contravention de stationnement, probation.

- Droit de la copropriété : conflits entre copropriétaires ou avec le syndicat de copropriété

DES EXPERTS

Cette 44e édition de la Clinique juridique pourra également répondre aux préoccupations actuelles des citoyens du Québec en lien avec différents enjeux d’actualité. Par exemple :

- Augmentation des loyers et recours possibles

- Immigration et période moratoire sur certains programmes

- Réforme du droit de la famille

- Conséquences économiques des politiques de l'administration Trump

La clinique juridique en bref :

— Quoi :

o Des conseils juridiques gratuits, pour toute la population

o Un service accessible et anonyme

o Une cinquantaine d'avocat.e.s et de notaires bénévoles

— Quand : Les 26 et 27 avril, de 9 h à 16 h

— Où : La population peut appeler au 1 (844) 779-6232