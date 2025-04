Décès d'un travailleur: la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu publiques ce mardi 15 avril les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un camionneur, le 3 juin 2024, chez Landry et Associés (planage et rabotage) inc. à Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

CAUSES

L’enquête et l’analyse permettent de retenir trois causes. La CNESST cible l’arrimage des charges dans la zone de circulation d’une chargeuse alimentant l’usine en planches qui a entraîné l’écrasement mortel du camionneur. L'organisme relève aussi que le champ de vision de l’opérateur de la chargeuse est restreint et obstrué par le chargement. Finalement, les inspecteurs observent que la gestion déficiente de la circulation dans la cour de l’usine de rabotage expose les travailleurs à des dangers de happement ou d’écrasement.

SUIVIS DE L'ENQUÊTE

Le rapport d'enquête précise que dans son suivis, la CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux associations suivantes afin qu’elles en informent leurs membres, soit le Conseil de l’industrie forestière du Québec, l’Association du camionnage du Québec, l’Association des routiers professionnels du Québec, les associations sectorielles paritaires ainsi que l’ensemble des gestionnaires de mutuelles de prévention.

Le rapport d’enquête sera aussi diffusé dans les établissements de formation offrant les programmes d’études Transport par camion.

Enfin, la CNESST et l’Association sectorielle paritaire Via Prévention mettront aussi en place un groupe de travail qui se penchera sur les problématiques reliées au chargement et au déchargement des remorques à plateau, notamment en ce qui a trait aux activités impliquant de la coactivité entre des travailleurs et des appareils et équipements de levage.

DÉCISIONS ANTÉRIEURES

Rappelons que dès juin 2024, la CNESST a rendu une série de décisions afin d'assurer la sécurité des travailleurs chez Landry et Associés (planage et rabotage) inc.

Le 4 juin 2024, la CNESST a interdit le déplacement des chargeuses sur roues lorsque le champ de vision de l’opérateur est obstrué par son chargement. La journée même, l'organisme a exigé qu’un plan de circulation pour la cour soit mis en place. De plus, les travailleurs de l’usine, de même que les sous-traitants, ont du être informés du plan de circulation implanté. Une méthode de travail sécuritaire pour la manutention de paquets de planches avec une chargeuse a également dû être élaborée et les travailleurs doivent être informés et formés en conséquence.

RAPPEL DES FAITS

Le camionneur de 53 ans de Rivière-Bleue, à l'emploi de Transport Mathieu Leblond s'est présenté vers 11 h à l’établissement Landry et Associés (planage et rabotage) inc. afin de livrer une cargaison de bois et de repartir avec un nouveau chargement.

Selon la chronologie des faits rapportée par la CNESST, une fois le chargement terminé, le camionneur circule à pied le long de la remorque de son train routier pour arrimer des charges du côté passager. Au même moment, un travailleur pour Landry et Associés se dirige vers l’usine au volant de la chargeuse sur roues et écrase le camionneur. Ce dernier perd la vie.