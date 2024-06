Grave accident de travail à Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Un homme de 53 ans de Rivière-Bleue a perdu la vie après avoir été happé par une chargeuse peu avant midi le 3 juin sur un terrain industriel situé à l’arrière d’une scierie de la route du Moulin à Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Selon les informations transmises par le porte-parole de la Sûreté du Québec, Frédéric Deshaies, le conducteur de la chargeuse transportait du matériel lorsque l'accident s'est produit. Il a subi un choc nerveux. «À l'arrivée des policiers, le décès du piéton a été constaté sur les lieux», a indiqué M. Deshaies.

Un enquêteur en scènes de collision a été dépêché sur les lieux. Il procédera à l’analyse de la scène afin d’établir les causes et les circonstances de cet accident. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a été avisée de la situation.